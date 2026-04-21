CSIF gana con mayoría "las primeras elecciones sindicales" celebradas en la historia de la ADER

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha ganado con mayoría las elecciones sindicales celebradas hoy en la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), obteniendo 3 de los 5 delegados que se elegían para componer el Comité de Empresa.

Este es un hecho histórico, ya que desde su constitución en el año 1998, se ha intentado en varias ocasiones promover unas elecciones sindicales para que los mas de 50 trabajadores de esta entidad pública pudieran negociar sus condiciones laborales.

"No es entendible, que una entidad dependiente del Gobierno de La Rioja no contara con representación de los trabajadores para la negociación de sus condiciones laborales, las cuales, por cierto, dejan grandes agravios en los que CSIF se va a poner manos a la obra para mejorar", indican desde el sindicato.

Gracias a unos trabajadores decididos y comprometidos con los derechos laborales y con el asesoramiento y ayuda integral de CSIF, hoy 21 de abril del 2026 se han podido celebrar las primeras elecciones sindicales "con una altísima participación de mas del 96% de la plantilla y en las que CSIF ha obtenido la mayoría de la representatividad, obteniendo 3 de los 5 delegados que componen el Comité de Empresa".

CSIF quiere agradecer "la valentía de estos trabajadores que a pesar de los impedimentos encontrados durante años e incluso del apoyo recibido por la otra candidatura creada por la propia gerencia de la ADER con la connivencia del Gobierno de La Rioja, han conseguido un gran logro para los derechos laborales de los trabajadores de la ADER".

CSIF agradece también el apoyo recibido en las urnas y pone a disposición de los trabajadores sus servicios para comenzar a negociar unas mas que necesarias mejoras laborales para todos los trabajadores de la ADER.