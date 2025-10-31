CSIF obtiene la totalidad de la representación sindical en la Residencia Ruiz de Ventas Blancas

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada agrade el apoyo recibido por la mayor parte de los trabajadores de la Residencia Ruiz situada en la localidad de Ventas Blancas.

En las elecciones sindicales celebradas el 30 de octubre y a las cuales concurrían los sindicatos USO y CSIF, únicos que habían conseguido presentar candidatura, CSIF obtuvo la práctica mayoría de los votos consignados.

El trabajo que CSIF ha estado realizando durante estos años en los que contaba con 2 delegados, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de este centro sociosanitario se ha visto reconocido y recompensado al conseguir en estas últimas elecciones la totalidad de los delegados sindicales.

CSIF seguirá trabajando por la mejora de estos trabajadores, tal y como lo está haciendo en estas últimas semanas en las que se están realizando las movilizaciones en los diferentes centros sociosanitarios de La Rioja, para obligar a la patronal a negociar el Convenio Colectivo que está estancado desde hace años.

El sindicato ha informado que "seguirá luchando para que se avance en estas negociaciones porque después de valorar las necesidades del sector, nos encontramos con una patronal impasible y lejos de cualquier mejora".