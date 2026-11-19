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LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica la decisión de la Delegación del Gobierno en La Rioja "de dejar sin personal para la tramitación de Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) a la Oficina de Documentación de Calahorra, destinando finalmente a Logroño a los dos trabajadores interinos incorporados para reforzar este servicio".

Inicialmente estaba previsto que uno de estos trabajadores prestara servicio en Calahorra y otro en Logroño. "Sin embargo, ambos han sido destinados a la capital riojana, dejando a La Rioja Baja sin atención para la tramitación de estas tarjetas, pese a las necesidades existentes y a las peticiones realizadas por los responsables de la unidad", aseguran desde el sindicato.

CSIF indica que esta decisión supone "un nuevo ejemplo de falta de planificación y abandono de los servicios públicos en La Rioja Baja. No tiene sentido potenciar nuevas dependencias administrativas en Calahorra para acercar la Administración a los ciudadanos y después no dotarlas de personal para prestar los servicios correspondientes".

Esta situación "perjudica especialmente a las personas extranjeras, un colectivo que en muchos casos se encuentra en situación de vulnerabilidad". Por ejemplo, "un ciudadano residente en Cervera del Río Alhama tendrá que recorrer 103 kilómetros de ida y otros 103 de vuelta para realizar una gestión que debería poder efectuar en Calahorra. La igualdad en el acceso a los servicios públicos no puede depender del lugar de residencia".

CSIF recuerda que esta problemática "se suma al colapso generalizado que viene denunciando en las oficinas de Extranjería y otras dependencias de la Administración General del Estado, como consecuencia de plantillas insuficientes, falta de medios y una acumulación creciente de expedientes".

Además, la Delegación del Gobierno mantiene pendientes de cubrir dos puestos de personal interino en la Oficina de Extranjería de Logroño desde primeros de julio, a pesar de contar con dotación presupuestaria.

La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería y las medidas derivadas del Real Decreto 316/2026, junto con el proceso extraordinario de regularización, han incrementado considerablemente las cargas de trabajo, sin que la Administración haya adoptado medidas estructurales suficientes.

CSIF exige a la Delegación del Gobierno en La Rioja "que incorpore de manera inmediata personal a la Oficina de Documentación de Calahorra para garantizar la tramitación de las TIE y la cobertura urgente de los puestos vacantes en la Oficina de Extranjería de Logroño".