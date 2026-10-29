CSIF pide la dimisión de Puente por señalar a un trabajador de Adif tras el accidente de Urda

Archivo - El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por considerar que ha señalado al responsable de circulación de Adif tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha reclamado que se respete la investigación y la presunción de inocencia del trabajador.

En un comunicado, el sindicato ha acusado al ministro de utilizar a este empleado como "chivo expiatorio" durante una rueda de prensa, en lugar de asumir sus responsabilidades, cuando, según ha subrayado, la investigación acaba de iniciarse. Asimismo, ha sostenido que Puente ha eludido su responsabilidad pese a un fallo inicial en el sistema informático que, según la organización, desencadenó los acontecimientos.

CSIF ha exigido una explicación urgente, la asunción de responsabilidades y la adopción de medidas para evitar nuevos accidentes. La organización que encabeza Miguel Borra ha considerado "muy preocupante" que España afronte lo que describe como una segunda tragedia ferroviaria en menos de un año.

ADVERTENCIAS SOBRE LAS JORNADAS EN ADIF

El sindicato ha recordado que el pasado septiembre ya alertó de jornadas de trabajo en Adif de hasta 12 horas diarias y cinco noches consecutivas. A su juicio, estas condiciones provocan un "desgaste extremo" en empleados que desempeñan tareas de alta responsabilidad, como la ordenación del tráfico ferroviario.

Además, ha señalado que durante este año ha reclamado más inversión en el mantenimiento de las infraestructuras y los talleres ferroviarios, así como la revisión y actualización de los protocolos de seguridad. También ha defendido la necesidad de garantizar el correcto mantenimiento de los trenes y mejorar la red y la capacidad del sistema.

CSIF ha reprochado igualmente al ministro las continuas incidencias en la circulación, entre ellas las interrupciones de los trayectos y los retrasos, y ha afirmado que la única medida de seguridad implementada ha sido la reducción de la velocidad.

SOLIDARIDAD CON LOS AFECTADOS

La organización ha lamentado el siniestro, ha trasladado su solidaridad a las personas afectadas y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. También ha expresado su apoyo a los trabajadores de Iryo, Adif y Renfe.

El sindicato ha reconocido, asimismo, la labor del personal sanitario, los servicios de emergencias, los bomberos, Protección Civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad desplazados al lugar del accidente para colaborar en las tareas de evacuación y asistencia.