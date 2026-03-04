CSIF respalda el acuerdo con Educación al lograr "muchas mejoras" para el profesorado interino

Archivo - Imagen de recurso de un aula de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha respaldado el acuerdo con la Consejería de Educación sobre el profesorado interino al lograr "muchas mejoras" para el colectivo, así como "poder seguir avanzando en otros temas que son de vital importancia

como son el reconocimiento de la labor de los equipos directivos, la regulación de las comisiones de servicio, la regulación de los centros de difícil desempeño".

En un comunicado, el sindicato ha manifestado que el apoyo, que también ha ofrecido ANPE, viene porque la Consejería "nos ha transmitido unas propuestas diferentes a las que nos había remitido por correo y que no estaban recogidas en el acuerdo". El resto de sindicatos, han señalado, que "se pueden adherir" también al acuerdo.

"Hemos conseguido que el cobro de verano sea por días trabajados y no a partir de una fecha determinada, eliminando la interrupción máxima de tres días, y permitiendo que haya una interrupción de contratos indeterminada, lo que se traduce en que todo el que empiece a trabajar a mitad de octubre podrá cobrar el verano", han destacado.

Además, "también se ven beneficiados todos aquellos docentes que están sustituyendo permisos y bajas de maternidad a partir de la fecha determinada y ver que sus contratos se interrumpen en los periodos de Navidad y Semana Santa, consiguiendo un compromiso de ir reduciendo el número de días trabajados desde 272 hasta 255 días, lo que nos permitirá cobrar el verano trabajando de 9 a 8 meses y medio". También "se reconocerá como experiencia laboral el periodo de vacaciones retribuidas, pero no disfrutadas, con efecto retroactivo de 4 años".

El sindicato ha resaltado que "con las jornadas parciales se ha logrado que los tercios sean voluntarios durante todo el curso escolar, y además se ha eliminado la bonificación que planteaba la administración en el apartado de disponibilidad". "Las medias jornadas y los dos tercios serán voluntarios hasta el llamamiento del 1 de octubre, y estos no serán bonificados", ha apostillado.

Sobre la disponibilidad, CSIF ha apuntado que "se consigue que no nos quiten todos los puntos que tenemos acumulados si un curso no estamos disponibles; es decir, por cada curso que estoy disponible es uno, pero si no lo estoy, no me los quitan", algo que también se incluye a los ATIS y educadores de las escuelas que gestiona la administración.

En cuanto a la permanencia en listas, "puedo presentarme siempre por una especialidad e incorporarme en todas las listas para las que estoy habilitado, para los profesores de secundaria". "Existe además un compromiso por parte de la administración para que el profesorado interino se incorpore a los centros un día antes de los alumnos, y Se incluirá más información en las vacantes y sustituciones".

Además "se añade como razón no disponible en el apartado 6.2 de la orden al profesorado que participa en los programas de profesorado visitante, y también se reserva el destino adjudicado en las vacantes de verano si el primer día de incorporación estamos en situación de incapacidad temporal", han apuntado.

Finalmente, el sindicato ha reseñado que "este acuerdo se revisará mínimo una vez al año".