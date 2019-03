CSIF La Rioja realiza paros y concentraciones contra el abuso y discriminación a la mujer

Publicado 08/03/2019 17:18:46 CET

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha efectuado

paros de una hora (en turnos de mañana, tarde y noche) este viernes 8 de marzo, Día

Internacional de la Mujer, para denunciar las situaciones de discriminación, abuso y

violencia a las mujeres. Asimismo, CSIF se ha concentrado este mediodía en la puerta de su sede de Logroño y en los centros de trabajo donde este sindicato tiene representación.

Durante la concentración de CSIF La Rioja, la responsable de Igualdad del sindicato, Maite García, ha leído un manifiesto: 'CSIF aprovecha la ocasión para levantar la voz a favor de la Igualdad', ha comenzado diciendo, para continuar señalando que "tenemos que seguir avanzando en igualdad porque pese a que en la sociedad se ha despertado un movimiento imparable de hombres y mujeres que la piden con fuerza cada 8 de marzo, son muchos los déficits e incumplimientos por parte de las diferentes administraciones en las políticas de corresponsabilidad y conciliación familiar; la eliminación de la brecha salarial; la promoción de la Igualdad efectiva y la lucha contra la violencia de género".

Las declaraciones y el apoyo institucional "no sirven de nada, si no ponemos en la mesa medidas de conciliación". Para que "no se quede en papel mojado, es necesario que haya una dotación presupuestaria detrás, y se ejecute, que permita poner en marcha medidas efectivas".

La corresponsabilidad familiar es la pieza clave para el avance y empoderamiento

personal, social, laboral y familiar de la mujer: es necesario seguir concienciando a la sociedad de que los colectivos más vulnerables (los niños, los ancianos, las personas con discapacidad..) no son responsabilidad de la mujer, sino de la sociedad.

Es necesario también tomar medidas de racionalización de horarios, con horarios flexibles y productivos.

En la administración pública, los datos de uso de la administración electrónica nos

demuestran que "cada día hay menos consultas presenciales en las sedes de los organismos oficiales: el 67 por ciento de los usuarios de internet utiliza los servicios de administración electrónica con asiduidad. Rediseñar los servicios públicos teniendo en cuenta esta nueva realidad, permitirá que más personas puedan tener horarios más flexibles para conciliar".

"Soluciones como el teletrabajo como complemento de la jornada presencial,

pueden ayudar a hombres y mujeres a compatibilizar la vida familiar y laboral, y fomentar una cultura organizacional del trabajo por objetivos, desligada de la

cultura de la presencialidad, para ganar en rentabilidad: más horas no significa mayor

eficacia·.

Para la "lucha contra la brecha salarial y la igualdad de oportunidades, es fundamental la transparencia de los salarios y que la administración pública de ejemplo y los puestos directivos se cubran por igualdad, mérito y capacidad y no por libre designación, ya que todavía es muy alto el porcentaje de mujeres que permanecen en puestos base mientras sus compañeros promocionan más rápidamente".

Otra de las cuestiones a abordar es la temporalidad del empleo femenino: en el sector público cabe destacar que el empleo femenino constituye un 70 por ciento en docencia no universitaria y un 74,34 por ciento en Instituciones sanitarias, no es casual que ambos sectores sean los principales activos de la tasa de interinidad por la que Bruselas nos ha sacado recientemente los colores: un 23 por ciento.

Todo este caldo de cultivo, hace que aun a día de hoy, las mujeres sigamos discriminadas laboral, social y económicamente y permanezcamos en este círculo vicioso sin solución a corto plazo.

Por ello debemos seguir luchando para conseguir que la igualdad efectiva sea una

realidad, no un 8 de marzo, sino todos los días del año, en el trabajo, en casa y en la calle. Y por último, pero no por ello menos importante, seguir luchando contra la violencia de género, exigiendo a los poderes públicos pongan en marcha todas las medidas necesarias para acabar con ella y comprometidos a no tolerar y denunciar la violencia, el acoso sexual y laboral y la discriminación por razón de sexo.

Maite García ha finalizado su discurso con el lema de CSIF para este año como "avancemos en igualdad".