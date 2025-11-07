CSIF urge a Función Pública a repetir el examen de las plazas de Gestión "ante la avalancha de quejas de los opositores"

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) urge a Función Pública del Gobierno de La Rioja que "deje de faltar al respeto a los opositores que se presentan a las plazas de la Administración de La Rioja y repita el examen con un formato coherente".

CSIF ya denunció ayer el escándalo mayúsculo y la falta de respeto a los opositores por parte de Función Pública en el examen a las 19 plazas del Cuerpo de Gestión de Administración General, en el que ninguno de los 539 opositores presentados había pasado el primer examen. "Esto es un total desprecio a los opositores cuando muchos de ellos están ocupando desde hace años estos puestos de manera interina o incluso puestos de categorías superiores como Técnicos de Administración General y su trabajo es excelente", ha manifestado el sindicato.

Desde que salió la lista en la que "ninguno de los opositores había pasado el primer examen", CSIF ha recibido "una avalancha de quejas" y una vez estudiadas, el sindicato ha comprobado que "son mas que razonables y exige a Función Pública que muestre empatía repita el examen a la mayor brevedad".

"Es necesario que la Administración tome cartas en el asunto de manera urgente y respete a los opositores que invierten tiempo, dinero y muchísimo esfuerzo en preparar unas oposiciones para que luego la Administración se ría de ellos e incluso los minusvalore", ha reseñado. Para el CSIF "no es de recibo que tire balones fuera diciendo que el Tribunal de la oposición es soberano e independiente, ya que debe velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos que de esta manera se están viendo resentidos".

CSIF "exige que se repita el examen, no que se convoque un nuevo proceso selectivo en el que encima se tendrían que pagar de nuevo las tasas de examen y que lo haga de manera urgentísima ya que sino las plazas de la OPE del 2021 se caducan y que de una vez por todas se preocupe por realmente reforzar los servicios públicos y realizar procesos selectivos coherentes que creen una estructura de personal fuerte".