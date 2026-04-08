Cuatro grandes conciertos en el Bretón, dos a pie de calle y sesiones formativas conforman el cartel del 27 Mayo Jazzea

Presentación de la 27ª edición del festival Mayo Jazzea - EUROPA PRESS

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primavera irrumpe en nuestra ciudad con una nueva edición del festival Mayo Jazzea, un ciclo más que consolidado en el calendario logroñés que este año se conforma con cuatro grandes conciertos en el teatro Bretón, dos más a pie de calle (en la plaza San Bartolomé y en el parque Gallarza) y diferentes sesiones formativas en La Gota de Leche.

Se trata de una nueva oportunidad para disfrutar de los ritmos y melodías propios de este género que se celebrará durante todo el mes de mayo en diferentes fechas y lugares.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado este ciclo junto a los concejales, Miguel Sáinz y Rosa Fernández. Como ha reconocido Iturriaga, este festival está destinado tanto para aficionados como para aquellos especializados en este tipo de música. "Se trata de acercar el jazz a todos para también ganar nuevos adeptos, sobre todo entre los jóvenes".

PROGRAMACIÓN

En concreto el festival comenzará el 7 de mayo en el teatro Bretón con Shai Maestro - The GuestHouse. A partir de las 20,30 horas.

Al día siguiente será el turno del jazz en la calle con Irene Reig Quartet en la plaza San Bartolomé, a partir de las 20,00 horas.

El 9 de mayo tendrá lugar un taller de formación con Alejandro Mingot en La Gota de Leche (de 10,00 a 13,00 horas) y una muestra a las 13,30 horas. Inscripciones gratuitas enviando un correo a: culturalrioja@logrono.es

También el sábado 9 de mayo se ofrecerá en el parque Gallarza la música de Troveros de Asieta a partir de las 20,00 horas.

Ya el jueves 14 de mayo será el turno de nuevo de jazz en el Bretón con Delvon Lamarr Organ Trio. A partir de las 20,30 horas.

El 20 de mayo, miércoles, volverá la sesión formativa con un encuentro con Baldo Martínez también en La Gota de Leche a partir de las 20,00 horas, quien ofrecerá un concierto al día siguiente en el teatro Bretón.

Finalmente, el jueves 28 de mayo será el turno de Carme Canela & Miguel Villar Quintet, también en el teatro Bretón a partir de las 20,30 horas.

"LO MEJOR DEL JAZZ CONTEMPORÁNEO"

Por su parte, el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha indicado que este programa "cuenta con lo mejor del jazz contemporáneo tanto nacional e internacional. Una completa programación de máxima expectación y de la gran calidad".

"Vamos camino de casi 3 décadas de festival lo que demuestra que vive una clara evolución y que se ha convertido en una propuesta de jazz referente tanto para el norte de España como para todo el país".

La venta de abonos para los cuatro grandes conciertos del Bretón comenzará este jueves, 9 de abril, en las taquillas del propio teatro o también a través de Internet (teatrobretón.org) hasta el 7 de mayo, con diversas tarifas:

Butaca de patio y palco platea: 50 euros Butaca de palco y primer anfiteatro: 40 euros Butaca y palco de segundo anfiteatro: 30 euros

Y las entradas sueltas se podrán adquirir desde el próximo 16 de abril, también con diferentes precios:

Butaca de patio y palco platea: 18 euros Butaca de palco y primer anfiteatro: 15 euros Butaca y palco de segundo anfiteatro: 12 euros