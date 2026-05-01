Cuatro líneas del servicio de transporte urbano de Logroño, afectadas este viernes por las manifestaciones del 1 de Mayo

Autobús Urbano De Logroño En Servicios Mínimos
LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -
Cuatro líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales este viernes, 1 de mayo, entre las 12 y las 15,30 horas, debido a manifestaciones programadas con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.
Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.
Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.
En concreto, de 12 a 13,30 horas las afecciones serán:
Línea 2 Yagüe-Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz. Y en dirección Varea-Yagüe: av. de la Paz - c/ Obispo Fidel García - av. Lobete - c/ Eliseo Pinedo - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 5 Madre de Dios-Valdegastea: c/ Madre de Dios - cambio de sentido en glorieta con San Millán - c/ Madre de Dios - c/ Luis de Ulloa - c/ Obispo Fidel García - av. de Lobete - c/ Eliseo Pinedo - av. Solidaridad - c/ Villamediana. Y en dirección Valdegastea-Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.
Línea 9 Las Norias-Pradoviejo: Puente de Piedra - c/ Norte - c/ Comandancia - c/ Javier Martínez Laorden - c/ Marqués de Murrieta - av. Gran Vía Juan Carlos I - c/ Gral. Vara de Rey. Y en dirección Pradoviejo-Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey - av. Gran Vía Juan Carlos I - c/ Marqués de Murrieta - c/ Norte - Puente de Piedra.
Línea 10 Hospital San Pedro-El Arco: c/ Tirso de Molina - av. Lobete - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I. Y en dirección El Arco-Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.
Además, las afecciones de 13,30 a 15,30 horas serán:
Línea 2 Yagüe-Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz. Y en dirección Varea-Yagüe: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 5 Madre de Dios-Valdegastea: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Villamediana. Y en dirección Valdegastea-Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.
Línea 9 Pradoviejo-Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. Doce Ligero - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - Puente de Piedra. Y en dirección Las Norias-Pradoviejo: Puente de Piedra - av. Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey.
Línea 10 Hospital San Pedro-El Arco: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I. Y en dirección El Arco-Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz.