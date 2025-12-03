Cuatro nuevas propuestas de diferentes géneros se subirán al escenario del Bretón de Logroño de jueves a domingo

Archivo - Fachada Teatro Bretón de los Herreros - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón acoge esta semana cuatro nuevas citas dentro de su programación, reafirmando su apuesta la diversidad de géneros escénicos. Del jueves 4 al domingo 7 de diciembre, el público podrá disfrutar de cuatro propuestas de una gran calidad.

El jueves 4 de diciembre, a las 20 horas, llega 'Bon Voyage!', un espectáculo de música, danza y humor sin texto dirigido a todos los públicos.

La orquesta internacional Orthemis Orchestra traslada al escenario la sala de espera de un aeropuerto donde diez músicos, atrapados durante 24 horas por la cancelación de su vuelo a causa de un temporal, protagonizan situaciones surrealistas, absurdas y cómicas que desvelan las dinámicas de una orquesta global.

La historia culmina con un explosivo concierto final, punto álgido de un relato vibrante de enredos, risas, emoción y desenlace imprevisible.

El viernes 5 de diciembre, también a las 20 horas, será el turno de 'Los hermanos', la célebre comedia del dramaturgo latino Terencio.

El montaje, dirigido por el productor y director teatral Josu Eguskiza, recupera un texto escrito hace más de 2.200 años para plantear, desde el humor y con absoluta vigencia, el debate universal sobre los modelos educativos: crianza estricta y severa frente a educación abierta y liberal.

Una obra inteligente, de trama dinámica y personajes entrañables, que invita a reflexionar sobre los diferentes caminos que pueden conducir, muchas veces, al mismo destino.

El sábado 6 de diciembre, a las 20 horas, llega 'Parejas imperfectas', adaptación en España de la obra 'Cost of Living', escrita por la dramaturga estadounidense Martyna Majok, galardonada con el Pulitzer Prize for Drama.

Se trata de un montaje híbrido, agridulce e íntimo, que transita entre el drama y la comedia para hablar de discapacidad física, moral y emocional, y reivindicar la integración y la conexión humana como una necesidad universal.

Por último, el domingo 7 de diciembre, a las 20 horas, el Teatro Bretón acogerá 'La del Manojo de Rosas', dentro del Ciclo Nacional de Zarzuela impulsado por la CLA Pepe Eizaga.

Estrenada en 1934 con enorme éxito, esta obra es uno de los títulos más representativos de la zarzuela española.

Ambientada en una plaza del Madrid castizo, narra un triángulo amoroso entre Joaquín, un señorito que finge ser mecánico; Ricardo, un aviador, y Ascensión, florista y dueña de la tienda 'La del Manojo de Rosas', en una historia donde los enredos de clase social, el engaño y las tornas del destino dejan paso a un amor claro y noble.