Cuatro personas heridas en un accidente de tráfico al colisionar dos turismos en Calahorra

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
Cuatro personas heridas en un accidente de tráfico al colisionar dos turismos, a las 13,49 horas, en la carretera LR-134, kilómetro 14, en el término municipal de Calahorra. Han sido trasladados al Hospital de Calahorra.
Ha sido un particular el que ha dado aviso al Centro Coordinador de Emergencias por la colisión de dos turismos. Desde SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a Bomberos de CEIS Rioja, junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.