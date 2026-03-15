Cuatro personas trasladadas al Hospital de Calahorra tras chocar dos vehículos en Valverde

Archivo - Hospital de Calahorra - FERNANDO DIAZ - Archivo

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, han sido trasladadas al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente de tráfico al chocar de manera lateral dos vehículos, a las 15,41 horas, en la calle Carretera de Madrid de la localidad de Valverde.

Según ha informado el SOS Rioja 112, uno de los vehículos se encontraba estacionado. Desde el Centro Coordinador se han movilizado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, Bomberos del CEIS, la Empresa de Mantenimiento de Carreteras UTE Soria y se ha notificado a Guardia Civil.