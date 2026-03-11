El Cuerpo de Bomberos de Logroño ofrece una charla sobre la prevención de incendios en hogares dirigida a personas mayor

LOGROÑO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios efectivos del Cuerpo de Bomberos de Logroño ofrecerán el miércoles, 18 de marzo, en La Gota de Leche una charla dirigida a personas mayores sobre cómo actuar y prevenir incendios en hogares. La sesión, que se celebrará de 12,00 a 13,15 horas, será de acceso libre hasta completar aforo y estará impartida por varios bomberos del grupo de trabajo de prevención, así como por el técnico de prevención de la Unidad de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Logroño.

El objetivo de la charla, que forma parte de las acciones de sensibilización y prevención realizadas por el Cuerpo de Bomberos con diferentes públicos, es ofrecer información clara, sencilla y práctica que ayude a evitar accidentes domésticos y a saber cómo actuar de forma segura en caso de que se produzcan.

Para ello, se centrará en aspectos como los posibles incendios que se pueden generar en el hogar, los casos más habituales o las pautas de actuación y consejos, con especial atención a las personas mayor y las dependientes.

"Acciones como está responden a la voluntad de cuidar a nuestros mayores, ofreciéndoles información práctica que puede salvar vidas. Y es que, en ocasiones, un pequeño gesto cotidiano marca la diferencia entre un incidente doméstico sin consecuencias y una situación realmente grave", ha apuntado el concejal de Interior, Francisco Iglesias.