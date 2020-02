Cuevas asegura que el Gobierno de Andreu "incrementa las derivaciones a la sanidad por encima del 17%"

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP de La Rioja, Carlos Cuevas, ha subrayado que el Gobierno de Concha Andreu "incrementa las derivaciones a la sanidad privada, incumpliendo su prometida reinternalización de lo que, según ellos, estaba privatizado, así como el acuerdo firmado con comunistas y populistas".

"La actividad quirúrgica total entre septiembre y diciembre de 2019 ha aumentado un 1,87 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de un total de 11.849 operaciones a 12.071. Sin embargo, las derivaciones a centros concertados durante estos cuatro meses han aumentado un 17,4 por ciento, pasando de 448 con un Gobierno Regional del PP a 526 con el Gobierno de Andreu y sus socios", ha detallado utilizando los datos publicados en el portal de información sanitaria del Sistema Riojano de Salud.

"El Gobierno socialcomunista de Andreu ha mentido cuando afirmó que empezaban a recuperar los contratos con empresas privadas en materia sanitaria, ya que las derivaciones a centros concertados entre septiembre y diciembre de 2018 supusieron el 3,78 por ciento del total de las operaciones quirúrgicas, mientras que en ese mismo periodo de 2019 alcanzan el 4,36 por ciento".

"Un Gobierno Regional del PSOE y sus socios que también mintió a los medios de comunicación, y a través de ellos a los riojanos, al asegurar un 19 de noviembre, el mismo día que firmaban una prórroga del contrato vigente con un centro privado, que comenzaban a recuperar para lo público una serie de operaciones. Nada más lejos de la realidad, precisamente noviembre es el mes en el que se alcanzó el mayor pico de operaciones derivadas a centros complementarios a los del sistema público, un 7 por ciento", ha señalado.

Cuevas ha realizado estas afirmaciones hoy, día 26, durante una rueda de prensa en la que ha analizado la situación de la sanidad en La Rioja gestionada por el Gobierno de Andreu y sus socios. Una situación que ha resumido en "más listas de espera, más privatización y peor servicio de Urgencias, en definitiva una peor atención sanitaria para los riojanos".

"Por extraño que parezca, el incremento en las derivaciones a centros concertados no reduce las listas de espera, con el Gobierno de Concha Andreu ocurre justo lo contrario. Así, por ejemplo, en noviembre de 2018, la lista de espera quirúrgica media en La Rioja era de 35 días y el pasado mes de noviembre ese tiempo de espera se incrementó a 44 días. Han empeorado el tiempo de espera en 9 días, un 26 por ciento. Están mintiendo cuando dicen que bajan las listas de espera. Qué sentido tiene decir que reducen el número de personas pero se incrementa el tiempo medio de espera. Incrementan las derivaciones, pero no consiguen el objetivo, porque no se reduce el plazo para las intervenciones quirúrgicas. Otra variable que nos revela que el sistema sanitario está peor que con un Gobierno Regional del PP", ha señalado.

Con respecto al "colapso" por atención de los casos de gripe en las Urgencias del Hospital San Pedro en las últimas semanas, Carlos Cuevas ha precisado que "se ha aplicado el mismo plan de acción y no ha habido más urgencias que en años anteriores, ya que los casos han rondando los 270 por cada 100.000 habitantes frente a algún año en el que se han registrado picos de 500 casos por cada 100.000 habitantes".

"Como gran novedad, dijeron que había camas disponibles en el Hospital de Calahorra. Un 'bluf', un anuncio sin pies ni cabeza. No conocemos ningún caso en el que se haya aplicado, lo que sí conocemos son decenas de casos de pacientes, sobre todo personas mayores, que han estado hasta dos días y medio en un box compartiendo ese pequeño espacio con otro paciente y que, en lugar de pasar a planta, han regresado a la Residencia de Mayores de la que provenían", ha apuntado.

"En actividad quirúrgica, más derivaciones; en lista de espera, más demora media y en Urgencias, más colapso. Todo ello con un Gobierno Regional con más altos cargos y asesores que nunca. Con un Gobierno Regional del PP, con menos altos cargos, menos asesores y el mismo Presupuesto, teníamos una sanidad mejor", ha finalizado.