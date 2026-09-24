Culminan las principales actuaciones de conservación del Monasterio de Yuso con una inversión cercana a 2,85 millones - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha culminado las principales actuaciones de conservación, restauración y mejora desarrolladas en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, con una inversión cercana a 2,85 millones de euros financiada por los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los trabajos han permitido actuar sobre distintos elementos arquitectónicos y patrimoniales del conjunto, recuperar espacios históricos, renovar instalaciones y mejorar las condiciones de visita de este bien, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La actuación principal, con una inversión de 1.551.315 euros, ha permitido intervenir en diferentes zonas del monasterio para mejorar su conservación y recuperar espacios vinculados a su historia.

Entre ellas se encuentran las antiguas bodegas del ala oriental, donde se han realizado trabajos de limpieza y consolidación de los muros, recuperación de accesos históricos y adecuación de las instalaciones, además de habilitar un nuevo acceso peatonal exterior mediante una rampa accesible.

También se ha actuado en las salas situadas sobre las capillas de Montserrat y Parroquial, ampliando y acondicionando los espacios destinados a la visita museística donde se han recuperado estructuras y elementos originales y se han creado nuevos pasos interiores que permiten configurar un recorrido continuo; en las cubiertas de las salas expositivas existentes, en las antiguas celdas monásticas y en la Capilla de Convalecientes, con la restauración de sus paramentos y la renovación de sus instalaciones.

Los trabajos han incluido igualmente la creación de una pasarela de acceso al balcón del presbiterio y la mejora de las instalaciones de la iglesia, así como la restauración de distintos bienes muebles, entre ellos la sillería del coro, diferentes piezas escultóricas, los lunetos de San Braulio, San Millán en la batalla de Simancas y San Millán patrón de España, así como elementos patrimoniales del conjunto.

UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL Y NECESARIA EN LA TORRE DE YUSO.

La restauración de la torre del monasterio de Yuso ha supuesto una inversión de 1.063.934 euros y ha permitido abordar importantes problemas estructurales y de conservación detectados durante el desarrollo de los trabajos.

Las inspecciones realizadas pusieron de manifiesto un deterioro más avanzado de lo previsto inicialmente en distintos elementos de madera del chapitel y la linterna, así como problemas en la cubierta de plomo y en algunos de los pináculos de piedra.

La intervención ha incluido la consolidación estructural y sustitución o refuerzo de elementos de madera deteriorados, la reconstrucción parcial del chapitel, la renovación completa de la cubierta de plomo, la restauración de los pináculos, la ejecución de un nuevo forjado en el cuerpo de campanas y la instalación de una nueva escalera hasta la linterna, junto con las medidas auxiliares necesarias para garantizar la seguridad y conservación de la estructura.

A estas actuaciones se suma la intervención sobre la linterna, cimborrio y faldón norte de la cabecera de la Iglesia, con una inversión de 232.000 euros.

UN 'NUEVO SAN MILLÁN' ANTE SU 30.º ANIVERSARIO COMO PATRIMONIO MUNDIAL

El conjunto de estas actuaciones supone una mejora duradera para la conservación y puesta en valor del Monasterio de Yuso y contribuye a configurar un 'nuevo San Millán', con espacios recuperados, recorridos renovados y mejores condiciones para acercarse a su patrimonio.

Muchas de estas actuaciones podrán además descubrirse y disfrutarse a través del recorrido inédito que propone la exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del Español', que permitirá al visitante acceder a espacios hasta ahora no visitables y conocer de una manera diferente la historia y el patrimonio del monasterio.

La transformación del conjunto adquiere una especial relevancia ante la celebración, en 2027, del 30.º aniversario de la declaración de San Millán de la Cogolla como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Las intervenciones realizadas permiten afrontar esta efeméride con un monasterio mejor conservado y con nuevos recursos para su conocimiento, difusión y disfrute, que permanecerán más allá de la celebración de la muestra 'AutorIA. La Rioja, tierra del Español', que acogerá el monasterio del 30 de septiembre al 10 de enero.