El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Logroño

GRANADA/ LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 850.000 euros entre varias localidades de nueve comunidades autónomas, entre ellas La Rioja. En el caso de nuestra región, Logroño ha sido la ciudad afortunada con un cupón y, por tanto, un premio de 35.000 euros.

La vendedora de la ONCE, Pilar Baltanas Esnaola, es quien ha llevado la suerte a Logroño. Trabaja en un puesto de venta en el Lidl, sito en la C/ Clavijo, nº 16 y en el Quiosco que esta en Avenida Juan Carlos I,54.

Por su parte, a nivel nacional, el premio mayor lo ha dejado Emilio Fernández, vendedor de la ONCE en Padul (Granada), con un cupón con la serie premiado con 500.000 euros, a través del TPV por el que el cliente elige el número que quiere jugar.

El cupón del 13 de agosto ha dejado un total de 850.000 euros en premios entre varias localidades de nueve comunidades autónomas, siendo Andalucía la más agraciada con otro premio de 35.000 euros en Huelva, dejando un total de 535.000 euros en premios. Los demás cupones premiados han ido a parar a Castilla-La Mancha, Islas Canarias, Islas Baleares, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.