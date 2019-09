El cupón de la ONCE del próximo 3 de septiembre estará protagonizado por la 10ª Jornada del Champiñón y la Seta de Autol

Publicado 01/09/2019 11:54:14 CET

La ONCE dedica a la Jornada de la Seta y el Champiñón de Autol su cupón del martes 3 de septiembre.

La ONCE dedica a la Jornada de la Seta y el Champiñón de Autol su cupón del martes 3 de septiembre. ONCE LA RIOJA

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cupón de la ONCE del martes, 3 de septiembre, dejará un buen sabor de boca, ya que está protagonizado por la 10ª Jornada del Champiñón y la Seta que se celebra en la localidad de Autol. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España esta cita gastronómica.

Sara Gimeno Laplana, delegada Territorial de la ONCE, y Catalina Bastida de Miguel, alcaldesa de Autol, acompañados por Juan Javier Muñoz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE, han presentado este cupón, que está ilustrado con el cartel de la Jornada y con imágenes de distintos tipos de setas.

La 10ª Jornada del Champiñón y la Seta, organizada por el Ayuntamiento de Autol, se celebra los días 1, 2 y 3 de noviembre. Los visitantes disfrutarán de diversas actividades culinarias, turísticas y divulgativas, relacionadas con estos dos productos y con la localidad que acoge la Jornada.

El sector del champiñón tiene gran importancia en Autol y otras localidades cercanas, ya que ofrece empleo a más de 3.000 personas. Además, es la segunda producción en importancia económica de la región, después del vino.

Esta jornada convierte a Autol en la 'capital del champiñón', ya que miles de personas acuden a la localidad atraídos por los atractivos culinarios de este producto, que se puede elaborar de un buen número de maneras.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.