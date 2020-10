Cvirus.- Logroño Deporte reorganiza su actividad para prestar cursos a mayores de 65 años a pesar de las restricciones

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, ha anunciado esta tarde que, en tiempo record, Logroño Deporte ha podido reorganizar su actividad "para seguir prestando los cursos de mayores de 65 años" aunque deba suspender prácticamente el resto por la nueva normativa Covid-19.

Así las cosas, Logroño Deporte prestará servicio a la "tercera edad", en grupos de cinco más su monitor, por considerar el deporte "especialmente beneficioso para este colectivo".

Además, Antoñanzas ha anunciado que se reunirá este viernes con los gimnasios privados para hacer una propuesta al Gobierno para futuros decretos, bajo la premisa de que el deporte es salud y, por tanto, más necesario que nunca. "Tenemos amplios espacios en los que, como ya hemos demostrado, se puede hacer deporte con seguridad", ha afirmado.

En este sentido, y con respecto a las nuevas restricciones anunciadas ayer por el Gobierno de La Rioja y que afectan a la práctica deportiva, Antoñanzas ha informado de que no entiende esta reglamentación ya que "no se debe limitar el deporte según el número de personas si no por los espacios disponibles" y desde la entidad se han puesto a disposición del Gobierno para que "si en un futuro vuelve a darse alguna decisión como ésta, previamente el Gobierno de La Rioja tenga la oportunidad de conocer la situación para ayudar a que en el futuro se pueda ser más exacto" en su toma de decisiones.

Para Antoñanzas es fundamental "conciliar el deporte individual o colectivo cumpliendo la normativa", sobre todo, en las personas mayores de 65 años, por ello Logroño Deporte "seguirá apostando por la salud".

"Es muy importante para todos pero sobre todo para los mayores" porque para ellos "parar la actividad es más perjudicial que para el resto", ha afirmado. De este modo, 49 grupos en actividades para mayores de 65 años con una capacidad inicial para entre 15 y 8 personas serán triplicados o duplicados a fin de poder prestarlas en grupos de cinco (más un monitor en cada uno).

Con este fin, ha reiterado, "hemos podido reorganizar nuestra oferta deportiva garantizando todos los cursos dirigidos a estas personas cumpliendo todas las medidas de seguridad".

REDUCCIÓN DE AFOROS

Por otra parte, la reducción de aforos supone que cerca de 4.500 personas "a partir de mañana dejen de hacer deporte con Logroño Deporte". En este sentido, explica el concejal, "nosotros entendemos que hemos hecho una oferta deportiva variada, con profesionales que velan por los alumnos y con protocolos de seguridad en unas instalaciones preparadas para ofrecer todas las garantías a los usuarios".

Aún así, "lamentamos las molestias a los usuarios y abonados que no van a poder seguir sus cursos estos próximos quince días".

En concreto, la nueva normativa anti covid establecida por el Gobierno de La Rioja que entra en vigor mañana y en principio estará vigente hasta el 7 de noviembre afecta al deporte fundamentalmente en dos aspectos: reducción a seis personas por grupo y cierre de instalaciones a las 21 horas.

Ante esta situación, se debe suspender la mayoría de los cursos, considerando que únicamente hay grupos de menos de cinco personas (seis, más el instructor) en algunos deportes como pádel, tenis, escalada, golf o natación para embarazadas, por ejemplo.

AMPLIOS ESPACIOS, AL AIRE LIBRE Y VENTILADOS

En lo que respecta a Logroño Deporte, el concejal ha señalado: "Tenemos 34 instalaciones con grandes zonas al aire libre y espacios interiores muy amplios y ventilados. Consideramos que no se puede tratar igual a una actividad que se desarrolla en el campo de golf, en la pista de hielo o en la pista de Lobete con 1.820 metros cuadrados que en una sala de 60 metros cuadrados, por poner unos ejemplos. En principio, creemos que se debería regular en función de los espacios, estableciendo una ratio de ocupación, y no por el número de personas que compone un grupo", ha declarado Antoñanzas.

CLUBES DEPORTIVOS

Respecto al otro aspecto de la nueva normativa que afecta a las instalaciones deportivas, su cierre a las 21 horas, Logroño Deporte ha remitido una carta a los clubes deportivos que las utilizan.

"Sin duda supone un trastorno para muchos clubes, sobre todo para los que este horario implica que no pueden entrenar aunque se da la paradoja de que sí pueden jugar".

En todo caso "confiamos en que sean únicamente quince días y pronto volvamos a la normalidad. Todos estamos poniendo la mejor voluntad para ir solucionando las circunstancias de cada uno".

Desde Logroño Deporte se ha informado del horario y de que deben cesar la actividad a las 20,45 a fin de que el cierre sea efectivo a las 21 horas. Asimismo se ha puesto a disposición de los clubes para estudiar posibles cambios de horario para estas dos semanas.