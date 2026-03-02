'Los Datos Salvan Vidas' Recibe El Reconocimiento Al Proyecto Del Año En 'Datos E IA Para La Administración Pública' - GOBIERNO DE LA RIOJA

La iniciativa 'Los Datos Salvan Vidas', impulsada por Fundación Rioja Salud a través de su Unidad de Ciencia del Dato, Big Data e IA (UCIDA), ha sido reconocida como proyecto del año en la categoría 'Datos e IA para la Administración Pública'. La distinción tuvo lugar en la 16ª edición de los premios del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS), bajo la presidencia de honor de S.M. el Rey Don Felipe VI.

El especialista en procesos asistenciales de Fundación Rioja Salud, Félix Rivera, recogió el galardón durante la gala, en la que también participó el director gerente de la entidad, Juan Carlos Oliva.

El CNIS, considerado el encuentro de referencia en innovación pública en España, ha recibido en esta edición un total de 226 candidaturas. Las diferentes categorías de los premios valoran iniciativas que destacan por su impacto real en la ciudadanía, el uso estratégico de los datos y la inteligencia artificial, la mejora de los servicios públicos y la colaboración entre las administraciones y el sector tecnológico.

MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES

En este contexto, el jurado ha valorado el carácter integral, estratégico y transformador de 'Los Datos Salvan Vidas', un proyecto que demuestra cómo el uso avanzado de datos interoperables y herramientas de inteligencia artificial puede mejorar la toma de decisiones del personal sanitario, optimizar procesos asistenciales, aumentar la eficiencia del sistema sanitario, impulsar la investigación y la innovación o personalizar la atención asistencial.

Actualmente, la UCIDA desarrolla más de medio centenar de actuaciones que abarcan desde inteligencia artificial aplicada al cribado dermatológico en Atención Primaria, gemelos digitales para pacientes crónicos, paneles epidemiológicos poblacionales con las patologías más prevalentes, modelos de lenguaje aplicados al diagnóstico de Arterosclerosis o el desarrollo de biomarcadores genéticos a partir de datos ómicos.

La UCIDA también lidera o participa en proyectos nacionales e internacionales estratégicos como el Registro Nacional de Parada Cardíaca Extrahospitalaria, la Red de Variabilidad de la Práctica Médica, la Base de Datos de Medicamentos de Atención Primaria, el proyecto IMPaCT-Data, el Espacio Nacional de Datos de Salud o la red europea EHDEN. Esta unidad está constituida por un equipo multidisciplinar conformado por bioestadísticos, ingenieros y científicos de datos, ingenieros en IA, bioingenieros, lingüistas computacionales, data managers y expertos en protección de datos que trabajan de forma coordinada con los profesionales asistenciales del Sistema Público de Salud de La Rioja.

BIG DATA E IA AL SERVICIO DE LA CALIDAD ASISTENCIAL La iniciativa 'Los Datos Salvan Vidas' se articula en torno a la Plataforma Analítica de Salud de La Rioja (PASCAL), infraestructura científico-técnica diseñada para transformar la gestión sanitaria mediante el análisis masivo de información.

Esta plataforma analítica integra de manera segura, centralizada y confidencial los datos procedentes de historias clínicas, actividad hospitalaria y salud pública, permitiendo a los profesionales obtener una visión global y detallada de la realidad asistencial de la región. Al transformar los datos en conocimiento, PASCAL se convierte en el motor tecnológico que mejora continuamente los procesos asistenciales y facilita a su vez la detección de patrones epidemiológicos.

De este modo, la tecnología se pone directamente al servicio de los profesionales sanitarios, permitiendo que las decisiones médicas se basen en evidencias sólidas y actualizadas en tiempo real. Más allá de su complejidad técnica, PASCAL tiene el firme compromiso con la privacidad del paciente, operando bajo los más estrictos protocolos de seguridad y protección de datos.

El reconocimiento del CNIS refuerza el posicionamiento de Fundación Rioja Salud como referente en transformación digital sanitaria y evidencia que la inteligencia artificial no es solo una herramienta tecnológica, sino un motor real de mejora de la calidad asistencial y la eficiencia del sistema sanitario.

SALUDAMBLEMENTE+, FINALISTA

El Programa de Innovación en Prevención, Asistencia y Mejora de la Salud y Bienestar Emocional de las Personas (Saludablemente+), también impulsado por Fundación Rioja Salud, ha sido finalista en la categoría 'Cuidar desde lo público'.

El programa Saludablemente+ se divide en dos iniciativas: la intervención psicológica en Atención Primaria, en la que trabajan 15 psicólogos, y el Proyecto NERES para optimizar el rendimiento escolar entre los estudiantes de La Rioja, desempeñado por cinco neuropsicólogos.