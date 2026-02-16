David Trueba, Elvira Lindo y Javier Cámara, primeros nombres confirmados del IX Encuentro de Guionistas de Logroño

El actor Javier Cámara posa con el Premio a Mejor Actor Protagonista de una Serie por 'Yakarta' en la alfombra roja de los premiados en los Premios Feroz 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

LOGROÑO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Logroño volverá a convertirse en punto de encuentro del talento audiovisual los días 28, 29 y 30 de mayo de 2026, con la celebración del IX Encuentro de Guionistas, una edición especialmente significativa en el marco del Año Azcona. La organización ha anunciado hoy los primeros nombres que formarán parte del programa: David Trueba, Elvira Lindo, Eduard Sola, Javier Cámara, Eva Libertad, Marta González de Vega, Diego San José, Anna Juesas, Víctor García León, Bernardo Sánchez y Helena Medina.

Son solo algunos de los casi 40 ponentes que pasarán por el escenario del Auditorio Municipal de Logroño.

Un adelanto que confirma el nivel y la diversidad de miradas que caracterizarán esta novena edición, en la que el oficio del guion volverá a situarse en el centro del debate cultural y creativo.

El Encuentro, que en 2026 adquiere una dimensión simbólica al celebrarse en el año dedicado a Rafael Azcona, reunirá en Logroño a algunas de las voces más relevantes del panorama audiovisual español, consolidándose como uno de los foros profesionales de referencia para guionistas y creadores.

APERTURA DE INSCRIPCIONES GENERALES

Tras el éxito de las convocatorias anteriores, el próximo 18 de febrero a las 11,00 horas se abrirá el periodo de inscripción ordinario con la salida a la venta de 200 nuevos abonos.

Los precios establecidos para esta fase son 130 euros para afiliados de ALMA y FAGA, y socios de SGAE y DAMA y estudiantes, y 160 euros para público general. Las inscripciones podrán formalizarse a través de la web oficial del Encuentro hasta completar aforo.

Logroño será punto de encuentro del oficio los días 28, 29 y 30 de mayo de 2026 con la celebración del IX Encuentro de Guionistas, la gran cita bienal del sector en España.

Bajo el lema 'El guion vuelve a casa' se presenta esta edición especialmente simbólica: se enmarca en el 'Año Azcona', impulsado por el Ayuntamiento de Logroño para conmemorar el centenario del nacimiento de Rafael Azcona (Logroño, 1926 - Madrid, 2008), referente imprescindible del cine español y autor de títulos fundamentales como El verdugo, La escopeta nacional, Plácido, El pisito o Belle Époque.

El IX Encuentro de Guionistas está organizado por la Asociación Encuentro de Guionistas creada por FAGA y ALMA y el Ayuntamiento de Logroño. Cuenta con el apoyo de Fundación SGAE, la entidad de gestión de derechos de autor DAMA, el Ministerio de Cultura a través del ICAA y en esta edición también del Gobierno de La Rioja a través del Instituto de Estudios Riojanos.