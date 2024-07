Decae la moción sobre el alto al fuego en Gaza y el PP justifica su voto al no tratarse como Declaración Institucional

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha rechazado una moción que exigía el alto al fuego en Gaza para permitir la ayuda humanitaria. A pesar de los votos a favor del PR+, PSOE e IU, la moción ha contado con el voto en contra del PP que solicitaba que esto se tratara como Declaración Institucional y no como moción. Por su parte, Vox también ha votado en contra.

Tras el debate de esta moción, la presidenta del Pleno, Leonor González Menorca, ha pedido a las fuerzas y cuerpos de seguridad el desalojo del pleno de las personas representantes del movimiento 'Acampada por Palestina de La Rioja' que había acudido hoy al Ayuntamiento de Logroño para apoyar dicha moción por "comportamiento inadecuado" al llamarles al orden durante varias ocasiones por mostrar carteles o no guardar silencio.

Previamente a este hecho ha tomado la palabra ante el Pleno, Tirso Irigoyen (por parte de la Asociación Vecinal Madre de Dios) quien ha leído un manifiesto "para denunciar la terrible situación que vive el pueblo palestino" y "mostrar la solidaridad y concienciación hacia esta situación".

Como ha explicado, desde la Asociación Vecinal Madre de Dios "queremos apoyar mociones contra el genocidio en Gaza" porque Logroño es "solidario".

"Ahora es el momento de que la corporación municipal recoja este sentir y se pronuncie en este sentido porque es una emergencia humana y una cuestión de denuncia a la violación de derechos fundamentales como es el derecho a la vida".

"Si hay algo que nos compete y obliga a todos, en especial a las instituciones, es velar por los derechos humanos porque son universales", ha defendido. Ante ello se pregunta: "¿Quién de esta mesa no está a favor de los derechos humanos?. En estos momentos no se puede ser neutral ante un genocidio y el sufrimiento tan horrendo que están sufriendo. Si no, todos seremos cómplices".

"COMPROMISO"

En el turno de debate, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha pedido "compromiso" por parte de toda la Corporación "para que seamos conscientes de estas situaciones y en los próximos presupuestos municipales haya cantidades económicas para las ayudas humanitarias". Por su parte, Iván Reinares (PSOE) asegura que la "situación es muy crítica" porque "la presión de Israel está durando mucho y se han generado muchas víctimas".

"El conflicto tiene que parar y por eso pedimos un alto al fuego inmediato". Nunca es suficiente y todo el mundo tiene que presionar para acabar con este genocidio", ha indicado.

VOX, EN CONTRA

El turno en contra ha sido utilizado únicamente por Vox criticando que "el tripartito de la izquierda de este Ayuntamiento hoy quiere mostrar una moción señalando a este partido político. Quieren ser los salvadores del planeta y hoy quieren salvar la franja de Gaza. Hay que encontrar una solución para Palestina pero no reconocer a un estado que está en manos de un grupo terrorista".

Desde Vox "no vamos a colaborar en el apoyo o perpetración de un conflicto y un grupo terrorista que tantas vidas está costando".

Por parte del PP, la concejal, Celia Sanz, ha lamentado que no se haya traído esta moción como una Declaración Institucional. "No se ha hablado con nosotros, no nos habéis preguntado nada. Entendemos que lo que procede ante esta situación es la declaración institucional para que se vea la unión y el consenso".

Aún así ha querido dejar claro que "las prioridades del PP es que este conflicto bélico termine porque hablamos de derechos humanos que debemos defender. Las prioridades del PP es un alto al fuego, la liberación de rehenes, que no aumente la violencia y conseguir la paz y la ayuda humanitaria" pero "tal y como está planteada la moción deberíamos elevar esto a otro tipo de autoridades".

"España forma parte de la UE y hay una comisión que vela por estos derechos humanos y la ayuda humanitaria. Este equipo de Gobierno se compromete con esas necesidades y ese apoyo y lo seguiremos haciendo si el conflicto continúa. Mantendremos la ayuda pero el posicionamiento debe ser el mismo que decida la UE".

"No podemos admitir que se pretenda decir que el Ayuntamiento permanece impasible si no se aprueba la moción porque estamos en la misma línea pero hubiera sido mejor una Declaración Institucional", ha finalizado.

PREGUNTAS

El pleno ha concluido con la sesión de preguntas. En concreto Miguel Sáinz (PP) ha respondido a Vox que "se han iniciado los contratos para la futura adecuación del embarcadero de Logroño. Se ha hecho un planteamiento a la CHE para reformar el emplazamiento pero queda un arduo camino de encaje de proyecto dentro de los criterios de la Confederación para interactuar en las orillas del Ebro por lo que es un proceso largo que se puede digerir en todo el año que viene".

Por su parte, Celia Sanz (PP) ha afirmado al PSOE que la situación de la regulación de la inmigración y los refugiados "exige una respuesta ordenada y globalizada sobre las acciones que debería estar planificadas y coordinadas por parte del Ministerio, que no lo están". Aún así, "dentro del ámbito de nuestra competencias ejercemos la atención a las personas con los recursos que disponemos, como no podría ser de otra manera".

"Son atendidas con todos nuestros recursos, al igual que el resto de ciudadanos, labrándoles itinerarios personalizados y todo aquello que les pueda facilitar un futuro".

La última pregunta, también del PSOE, era relativa a la creación de un nuevo centro deportivo municipal en la zona Oeste, en este asunto, el PP ha indicado "que se han iniciado los trabajos y ya tenemos dos alternativas de lo que podría costar ese centro municipal".