Decae la moción socialista para declarar Logroño como zona tensionada de vivienda; "Es una medida ideológica y demagoga"

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha rechazado la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para declarar Logroño como zona tensionada a los efectos de la Ley de Vivienda "ante la subida constante y sin freno del precio del alquiler en la ciudad". Una medida que para el PP es "absolutamente ideológica y demagoga" que solo "destruye el mercado". La moción ha decaído por los votos en contra del PP y Vox.

El concejal socialista, Álvaro Foncea, ha defendido la moción destacando "la desigualdad social" que se vive en la actualidad. "La zona tensionada podría ayudar a rebajar la burbuja en ciernes", ha indicado.

Para el PSOE, declarar Logroño como zona tensionada de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Vivienda permitirá a la ciudad "congelar en zonas de mercado residencial tensionado el precio del alquiler, estimular la oferta de vivienda asequible, el diseño y adopción de medidas fiscales o de financiación, bonificaciones fiscales para los dueños de los pisos y el establecimiento de ayudas públicas adicionales".

En el turno en contra, desde Vox aseguran que con esta medida "se dispararía la competencia". Han pedido a los socialistas que "no nos engañen, donde se habla de control de precios, lo que al final quedaría es un mercado mucho más saturado. Lo que debemos hacer es aumentar la oferta de vivienda y tomar medidas que realmente ayuden".

También desde el PP han utilizado el turno en contra para considerar que la medida socialista es "absolutamente ideológica y demagoga. Solo destruye el mercado de la vivienda". Además la concejala, Patricia Sáinz, ha querido poner en valor el trabajo realizado en estos dos años y medio de legislatura en materia de vivienda ante "medidas intervencionistas que no funcionan y que perjudican el mercado del alquiler".

En el turno de Portavoces, desde Podemos han anunciado su voto a favor de la moción pero, como ha matizado, "esta medida no es suficiente".

TENSO DEBATE SOBRE MEMORIA HISTÓRICA

También se ha debatido y finalmente ha quedado rechazada la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista que defendía, entre otros, firmar un convenio anual con La Barranca para continuar con las acciones "tan necesarias" de memoria, divulgación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica con el fin "de mantener vivo el compromiso de no olvidar la historia".

En un primer momento, la moción ha contado con una enmienda que se dividía en dos partes, de modificación y de adición, por parte del Grupo Popular, para matizar algunos puntos, entre ellos al respecto de la firma del nuevo convenio, "una posibilidad que se estudiará para años sucesivos", tal y como ha indicado la concejala, Celia Sanz, porque "creemos que el convenio actual con el Gobierno de La Rioja garantiza al cien por cien esa sensibilización".

Desde el PSOE se habían mostrado a favor de la enmienda porque permitía tener abierta la puerta a la colaboración institucional "y seguir construyendo" y porque también avanzaba en algo fundamental, "el reconocimiento a Basilio Gurrea, alcalde democrático que fue fusilado" con un busto en el Ayuntamiento.

A pesar de haber presentado y aceptado las enmiendas, la situación se ha torcido para el grupo 'popular' tras la intervención de la concejala socialista, Beatriz Nalda que, a juicio del PP, "ha roto todo en lo que muchas personas han trabajado".

En esa última intervención, la concejala del PP, Celia Sanz, ha lamentado "la visión de la historia" que ha mostrado el PSOE y les ha pedido a los concejales socialistas "que no les den lecciones de Democracia". "Han introducido un discurso ideológico y sectario con un partido que defiende la Democracia".

Tras el discurso del PSOE, también ha tomado la palabra el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, para pedirles a los proponentes de la moción "que sepan abordar este asunto tan delicado con el respeto de la convivencia".

Como ha anunciado en ese instante, y a pesar de que en un principio iban a votar a favor, el alcalde ha indicado que "vamos a cambiar el sentido del voto, votaremos en contra".

Finalmente sí que ha dicho que seguirán trabajando "en la deuda que este Ayuntamiento tiene con Basilio Gurrea y se va a cumplir. Pero esto no va de fotos".

GRABACIÓN CONTINUA DE CÁMARAS DE TRÁFICO

En el transcurso del pleno también ha decaído la moción presentada por el Grupo Municipal de Vox que solicitaba la grabación continua de las cámaras de tráfico y su gestión por parte de la Policía Local de Logroño con el fin de mejorar la seguridad de la ciudad.

La concejala de Vox, María Jiménez, justificaba esta propuesta porque "no es lógico tener un sistema que puede funcionar al cien por cien pero solo se utiliza al 50 por ciento por una falta de decisión. Es una reivindicación de los profesionales que llevan pidiendo años, una exigencia operativa. No se pueden negar herramientas que ayuden a agilizar operaciones. Se deja a la Policía desprotegida".

El turno en contra del debate de la moción ha sido utilizada por la mayoría de los grupos del Consistorio. La concejala no adscrita, Eva Loza, ha anunciado este voto porque la instalación de cámaras "invade derechos fundamentales".

La concejala de Podemos, Amaia Castro, asegura que esta moción va "de control social, no de protección" y responde "a la obsesión de algunos de tenerlo todo bajo en control, aunque esto signifique pisar el derecho de la intimidad".

"No vivimos en una ciudad tomada por el delito, tenemos problemas pero la solución no es que cada entrada y salida de nuestras casas sea registrada por si acaso", ha finalizado.

También el PSOE ha anunciado su voto en contra ya que "los datos y las encuestas de criminalidad nos dicen que La Rioja es la cuarta comunidad autónoma más segura y que Logroño también lo es".

Finalmente, el PP ha recordado a Vox que "Logroño no es el lejano oeste. Una medida así hay que hacerla bien, regularla y decidir los sitios pero ya hay un plan y hay licitaciones en marcha. En cualquier caso, quien ha hecho esta moción desconoce a la Policía Local", han finalizado.

TURNO DE PREGUNTAS

La sesión de este jueves ha concluido con el turno de diferentes preguntas a los concejales del Ayuntamiento relacionadas, por ejemplo, con el trabajo que realiza el Consistorio para apostar por el bienestar emocional de los ciudadanos de Logroño o sobre "el incumplimiento" -a juicio del PR+- de la Ordenanza Municipal de Transparencia por parte de Alcaldía.

Ante esa pregunta, el concejal del PP, Francisco Iglesias, le ha pedido al Partido Riojano que "no siembre ninguna duda, ni ninguna sospecha. Puede investigar todo lo que estime oportuno en los gastos, pero no encontrará nada poco transparente".