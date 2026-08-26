Declarado un incendio forestal en el paraje La Irruz, en Villoslada

Declarado un incendio forestal en el paraje La Irruz, en Villoslada (La Rioja)
Declarado un incendio forestal en el paraje La Irruz, en Villoslada (La Rioja)- GOBIERNO DE LA RIOJA
Europa Press La Rioja
Actualizado: miércoles, 26 agosto 2026 14:50
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LOGROÑO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos aéreos y terrestres se encuentran en estos momentos trabajando en la extinción de un incendio forestal activo en el paraje La Irruz, en Villoslada (La Rioja).

Tras conocer el suceso, el Gobierno de La Rioja -por parte de Medio Natural- ha desplegado los siguientes efectivos; Un helicóptero Mike Sierra así como una cuadrilla helitransportada.

También se encuentran trabajando en las inmediaciones dos aviones de carga en tierra, tres unidades de bomberos forestales, tres agentes forestales y un buldócer. De momento se desconoce la superficie afectada.

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