Declarado un incendio forestal en el paraje La Irruz, en Villoslada (La Rioja)- GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos aéreos y terrestres se encuentran en estos momentos trabajando en la extinción de un incendio forestal activo en el paraje La Irruz, en Villoslada (La Rioja).

Tras conocer el suceso, el Gobierno de La Rioja -por parte de Medio Natural- ha desplegado los siguientes efectivos; Un helicóptero Mike Sierra así como una cuadrilla helitransportada.

También se encuentran trabajando en las inmediaciones dos aviones de carga en tierra, tres unidades de bomberos forestales, tres agentes forestales y un buldócer. De momento se desconoce la superficie afectada.