Declarado el Nivel 1 (naranja) del PLATERCAR en La Rioja por los diferente incendios registrados esta tarde en la región - GOBIERNO DE LA RIOJA

A las 20,30 horas de hoy, 12 de agosto, permanecen activos el de Rigüelo (Mansilla), Gimileo/San Pelayo y el de Fonzaleche/Treviana

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

La Rioja declara el Nivel 1 (naranja) del PLATERCAR (Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja), por el cual el mando pasa de Medio Natural a Protección Civil tras los diferentes incendios que se han producido esta tarde en diversas zonas de la región.

Sobre la evolución de estos, desde el Ejecutivo informan que se encuentran ya extinguidos el de Collado Grande (Alto Najerilla) y Munilla (ambos producidos por un rayo) y, en estos momentos, a las 20,30 horas, "casi extinguido" el originado en el entorno del núcleo urbano de Albelda.

Sí que permanecen activos el de Rigüelo (Mansilla), Gimileo/San Pelayo y el de Fonzaleche/Treviana.

En el caso del fuego de Gimileo se ha avisado a ADIF para que corte el tráfico ferroviario.