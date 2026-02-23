La Delegación de Gobierno asegura que ha reforzado la plantilla de la Oficina de Extranjería

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

En referencia a la rueda de prensa ofrecida esta mañana por el sindicato UGT en relación con la Oficina de Extranjería, la Delegación del Gobierno en La Rioja ha destacado, en una nota de prensa, el aumento de trabajadores que ha registrado dicha Oficina, pasando de 9 trabajadores y 2 interinos el 2 de octubre de 2025 a 16 trabajadores en plantilla además de dos interinos.

"Sin duda un esfuerzo notable por parte de la Delegación de Gobierno", que "ha reconocido por el propio sindicato en la rueda de prensa".

Por otro lado, en cuanto al proceso de regularización extraordinaria, han recordado que ha finalizado la audiencia pública del texto. Una vez incorporadas las aportaciones pertinentes, resultará fundamental el informe del Consejo de Estado, que otorgará las máximas garantías jurídicas a este Real Decreto, cuya redacción definitiva pasará de nuevo por Consejo de Ministros y, finalmente, será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Será entonces cuando comience el plazo de presentación de las solicitudes.

De esta manera, "hasta que no se conozca al detalle el texto del Real Decreto parece difícil tomar medidas respecto al personal de la Oficina de Extranjería".