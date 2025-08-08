Demanda Casco Antiguo acusa al Ayuntamiento de "negar la evidencia para no actuar contra el problema del ocio nocturno"

Momento de la pelea a la salida de una discoteca junto a Bretón de los Herreros en Logroño - DEMANDA CASCO ANTIGUO

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Demanda Casco Antiguo ha acusado, a través de una nota de prensa, al Ayuntamiento de Logroño de "negar la evidencia para no actuar contra el problema del ocio nocturno". La Asociación ha lamentado "una nueva noche de peleas, broncas y gritos en el Casco Antiguo logroñés".

"Es lamentable que concejales como Miguel Sáinz se dediquen a intentar difundir que el turismo de Logroño es deportivo y familiar y, sobre todo, que el concejal responsable de Policía, Francisco Iglesias, niegue la evidencia y califique de hechos esporádicos los últimos incidentes con el lanzamiento y ruptura de botellas de vidrio en las angostas calles del Casco Antiguo", han criticado.

En este sentido, 'Demanda Casco Antiguo' ha recordado que "nada se sabía de los meones hasta que difundimos vídeos con gente orinando impunemente en las propias terrazas del centro logroñés; nadie sabía nada del consumo de alcohol en la vía pública con absoluta pasividad policial hasta que lo denunciamos con vídeos; y nada sabía nada de los altercados y las continuas broncas y gritos que, desde jueves a domingo, se producen cada semana en el corazón de la ciudad hasta la difusión de los videos de los vecinos".

Respecto a las imágenes de un video, grabado, por una vecina de Bretón de los Herreros, a las 5,10 de la mañana, se puede comprobar cómo un grupo de jóvenes comienza una pelea a la salida de una discoteca de la calle Siervas de Jesús: "Previamente, gritos y cánticos, con cero respeto al vecindario y a su derecho al descanso", explica la vecina que grabó las imágenes.

"Es alucinante que esto suceda todos los fines de semana, incluso desde el jueves, ante la absoluta pasividad policial y política en el mismo centro de la ciudad". "No son casos aislados, sino que el ruido y la violencia son un caso endémico en el casco antiguo".

'Demanda Casco Antiguo' lamenta una vez más "la falta de respeto al vecindario", no sólo por los jóvenes protagonistas del video, que por cierto a continuación se desplazan por otras zonas del casco histórico con cánticos, a gritos y maltratando el mobiliario público como confirman otros vecinos de Portales o Sagasta, sino por "las autoridades municipales y policiales, que únicamente actúan a remolque para no perjudicar a los señores del ocio nocturno".

"Es necesario -continúa la asociación vecinal- que el ocio nocturno desaparezca del centro de la ciudad y que, de una vez por todos, se limiten horarios, terrazas y aforos en los establecimientos del centro histórico en cumplimiento de los propios acuerdos municipales tras su declaración como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE)".