Las demandas por disoluciones matrimoniales se mantienen sin variaciones en La Rioja

Durante el primer trimestre de este año se han presentado 165 demandas frente a las 166 registradas en 2024

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de demandas por disoluciones matrimoniales presentadas en el primer trimestre del año en La Rioja es el mismo que el registrado el año pasado.

Así, entre enero, febrero y marzo han llegado a los Juzgados riojanos un total de 165 demandas, mientras que en 2024 se registraron 165, por lo que arroja un descenso del 0,06%, según los datos que acaba de hacer públicos el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, La Rioja ocupa el noveno puesto en demandas por rupturas matrimoniales presentadas por cada 100.000 habitantes: en concreto, se han contabilizado 50,9 demandas por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a separaciones no consensuadas no se presentó ninguna demanda y hubo las mismas separaciones consensuadas que el año anterior, un total de 3.

Durante el primer trimestre del año se han tramitado 101 divorcios consensuados frente a los 95 del año pasado.

Los divorcios no consensuados pasan de 68 en el primer trimestre del año pasado a 61 en el mismo periodo de tiempo de 2024. Bajan los divorcios no consensuados un 10,3% y los no consensuados suben un 6,3%.

La Rioja es la cuarta comunidad donde más divorcios consensuados hubo con 18,8 por cada 100.000 habitantes.

Los procesos para la Modificación de Medidas no consensuadas presentados han sido un total de 45. En 2024 ingresaron 51, un 11,8% menos.

Las causas para Modificaciones de Medidas consensuadas han pasado de 21 a 12, lo que arroja un descenso del 42,9%. Se presentan 3,7 demandas de modificación de medias no consensuadas por cada 100.000 habitantes, lo que supone el menor registro de España.

En La Rioja han descendido un 12,4% los procesos de Guardia y Custodia de hijos no matrimoniales no consensuados y se han presentado 252'9 demandas por cada 100.000 habitantes.

La comunidad autónoma bate un record en este índice frente al resto de comunidades autónoma que han ingresado entre 1,5 y 31,0 demandas por cada 100.000 habitantes.

Se han presentado un total de 820 en 2025 mientras que en 2024 ingresaron 936.

Y las demandas de Guardia y Custodia de hijos no matrimoniales consensuadas han subido con respecto a 2024. El año pasado se presentaron 24 y este año 30, por lo que el incremento es del 25,0%.