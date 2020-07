Denis Itxaso dice que le resulta "impensable" que Urkullu no vaya a acudir a la conferencia de presidentes

BILBAO/ LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha señalado que le resulta "impensable" que el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, no vaya a acudir a la conferencia de presidentes autonómicos que se ha convocado para el 31 de julio.

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Itxaso analiza a la crisis sanitaria provocada por el covid-19 y afirma que "terminarán imponiéndose los criterios más restrictivos".

"Cuando estamos viendo que hay sectores de la población, fundamentalmente la gente joven, que no obedecen a las directrices, uno tiene que llegar a la conclusión de que la mera recomendación no va a ser suficiente. Me preocupa sobremanera que lo que queda de julio y agosto, si no se toman medidas más rotundas y más taxativas a ese respecto, entremos en un septiembre muy sombrío", vaticina.

Por otro lado, el delegado del gobierno se refiere al hecho de que el lehendakari haya comunicado al Gobierno de Pedro Sánchez, que "hoy por hoy", su posición es no acudir a la conferencia de presidentes que el presidente ha convocado para el próximo 31 de julio en La Rioja.

"No me entra en la cabeza que Urkullu no vaya a acudir a un foro en el que se va a hablar de la recuperación económica y de la finalidad de los fondos europeos. Es un debate fundamental para la defensa de los intereses vascos. Me resulta impensable", lamenta.

Asimismo, y cuestionado por las críticas del PNV por el hecho de que no se haya reunido aún la Comisión Mixta del Concierto Económico, Itxaso advierte de que "hay un punto de sobreactuación en el tono desafiante del PNV".

"Todo el mundo entiende que una Comisión Mixta del Concierto es difícil que se pueda reunir en el contexto de una campaña electoral; que en primer lugar para el Gobierno era muy importante despejar el acuerdo de financiación europea; que este es un Gobierno federal y que en primer lugar va a promover un diálogo federal con el conjunto de las comunidades autónomas; y por último que el Gobierno vasco está en funciones", indica, para añadir que "las formas en política y en democracia también son importantes".