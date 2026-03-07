El derrumbe de una bodega en Murillo obliga a desalojar a tres personas de una vivienda contigua

Archivo - Pueblo de Murillo de Río Leza en La Rioja - LA RIOJA TURISMO - Archivo
LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El derrumbe de una bodega en la localidad de Murillo de Río Leza ha obligado este mediodía a desalojar a tres personas de una vivienda contigua, por el peligro existente al arrastrar el derrumbe varios postes de luz, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 13,22 horas de este sábado, un particular ha informado al Centro Coordinador de Emergencias del derrumbe de una bodega en el Barrio Tomares de Murillo de Río Leza.
Desde SOS Rioja se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos de Logroño, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo. También se ha informado al alcalde del municipio y la empresa suministradora de electricidad.
La bodega ha quedado completamente derrumbada, arrastrando consigo dos postes de luz. Uno de ellos presentaba riesgo de caída sobre una vivienda contigua, por lo que ha sido necesario desalojar a tres personas. No se han producido daños personales.