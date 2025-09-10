El despliegue para garantizar la seguridad en San Mateo comienza este viernes y se intensificará en eventos concretos

Archivo - El disparo del cochete, uno de los actos en los que hay que extremar la precaución - Alfredo Iglesias - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El despliegue para garantizar la seguridad en las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2025 comienza este viernes, 12 de septiembre, y se intensificará en eventos concretos como el disparo del cohete anunciador y las barracas o los conciertos.

Se trata de un operativo en el que colaboran las policías nacional y local y para cuya coordinación se ha celebrado, en la mañana de hoy, reunión de la Junta de Seguridad, con la presencia de alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz.

De lo que se trata, ha explicado el alcalde, es de, "más allá del color del uniforme, ofrecer la tranquilidad y la seguridad que se viene desplegando, habitualmente, en Logroño y que, de forma expresa, en San Mateo se intensifica".

Esto se concreta, con respecto a la Policía local, en más de doscientos efectos; aunque, ha dicho el primer edil, "más allá que el número" lo importante es "todo el trabajo que se está haciendo con los diferentes efectivos que hacen posible que Logroño sea una ciudad segura".

Ha señalado cómo el primer hito es el del cohete, que va a congregar a una multitud de visitantes, además de logroñeses y riojanos, "y es evidente", ha dicho, "que el primer filtro para que el cohete discurra con normalidad lo tenemos que poner cada uno de nosotros".

"Mi primera recomendación como alcalde", ha señalado, "es que se venga un poco antes de que empiece el cohete y que se extremen las medidas de seguridad, sobre todo con los móviles, que son "el bien más preciado en los pequeños hurtos".

En este sentido, la delegada del Gobierno ha señalado que, si bien es cierto que hace unos años se conocía que, en otras fiestas en torno a las de San Mateo, había habido algún grupo concreto actuando, en este momento no se conoce de la presencia de ninguno.

No obstante, fiestas como las de San Mateo son un momento "que provoca mucho este tipo de situaciones". Por tanto, el ciudadano "tiene que estar un poco pendiente de sus enseres personales, de no ponerse el móvil en el bolsillo de atrás".

Ha desgranado que, en esta ocasión, se va a contar con 427 efectivos de Policía Nacional en un dispositivo que va a funcionar desde el 12 de septiembre, reforzando la presencia de Policía Nacional fundamentalmente en la estación de trenes y de autobuses.

Además, es habitual todos los años en las fiestas de San Mateo contar con brigadas y cuerpos especializados de la Policía Nacional como son el equipo de TEDAX (desactivación de explosivos) en el cohete y en los conciertos.

También se va a contar con el refuerzo de la unidad de intervención, con cincuenta efectivos, y la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), que es la unidad que actúa ante algún hecho que pueda provocar una masificación de gente que pueda suponer un problema de seguridad.