Destacados arquitectos especialistas en rehabilitación participan en las Jornadas de Intervención en el Patrimonio

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño acoge desde mañana jueves, 20 de noviembre, las XXIII Jornadas Internacionales de Intervención en el Patrimonio Histórico-Artístico, un encuentro bienal de referencia que, desde 1981, reúne a especialistas nacionales e internacionales para debatir los criterios, desafíos y nuevas miradas en la intervención del patrimonio construido. Este año, las Jornadas reunirán en Logroño a más de un centenar de profesionales, en su mayoría arquitectos, procedentes de múltiples comunidades autónomas y centros académicos de España.

La edición de este año, titulada 'Palimpsesto. Recuerdos presentes', reflexiona sobre el patrimonio como un palimpsesto: una superposición de tiempos, huellas y memorias que dialogan entre sí. El lema rinde homenaje a Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia, evocando su obra Recuerdos de mi vida. Durante las Jornadas se mostrarán facsímiles originales de sus dibujos, valorados tanto por su precisión científica como por su belleza artística.

UNA VISIÓN INTERNACIONAL SOBRE EL PATRIMONIO Y SUS NUEVOS USOS

A lo largo de tres días, arquitectos y profesionales de renombre presentarán 14 ponencias, a cargo de arquitectos de prestigio nacional e internacional procedentes de México, Eslovenia, Noruega y España, centradas en intervenciones que muestran cómo adaptar edificios históricos, y otros sin protección patrimonial, a nuevos usos culturales, sociales y administrativos. Se mostrará la revalorización de materiales y técnicas tradicionales y cómo se aplican criterios sostenibles y sensibilidades contemporáneas a la rehabilitación.

Los proyectos abarcan una amplia variedad de situaciones: la recuperación de una cisterna romana en Jaén, la transformación de un convento en Pamplona en sede administrativa, la reconversión de ruinas en plena naturaleza en un museo del folclore vasco o la actualización de restos mudéjares en Madrid para uso contemporáneo.

También se abordarán ejemplos internacionales, como la rehabilitación de una quinta de recreo en Sintra o la conversión de un silo de cereal en un museo de arte contemporáneo en Oslo, mostrando cómo la arquitectura actual integra sostenibilidad, técnicas tradicionales y sensibilidad hacia la memoria construida.

El viernes y el sábado se celebrarán citas informativas con algunos de los arquitectos participantes, para profundizar en los enfoques, desafíos y soluciones planteadas en sus proyectos.

PARTICIPANTES DESTACADOS

La edición reúne a figuras de referencia en la arquitectura contemporánea, cuyos trabajos representan distintas formas de entender la intervención patrimonial.

Entre ellos destaca Emilio Tuñón, Premio Nacional de Arquitectura 2022, que presentará su intervención en unas estructuras neomudéjares del centro de Madrid, convertidas recientemente en oficinas. Autor de obras como el MUSAC o el Museo de las Colecciones Reales, Tuñón es uno de los referentes internacionales en la recuperación del patrimonio arquitectónico.

Por primera vez se contará con la participación de Guillermo Vázquez Consuegra, uno de los arquitectos españoles con mayor proyección, que expondrá la transformación de las Reales Atarazanas de Sevilla, edificio civil del siglo XIII, en un centro cultural abierto a la ciudad. Este mismo año, la Universidad de Padua dedicará una edición completa de su programa cultural al estudio de su obra.

Las Jornadas contarán también con la presencia del Estudio FADG, joven equipo especializado en la rehabilitación de edificios en desuso y autores de la recuperación de la Fábrica de Tabacos y Cinema Victoria en Santa Cruz de Tenerife. Por este proyecto han recibido el Premio CSCAE 2025 en Rehabilitación.

Uno de los momentos más esperados será la ponencia conjunta de Mendoza Partida, BAX Studio y Mestres Wáge, ganadores del Premio de Arquitectura Española 2025 por la conversión de un silo industrial en un museo contemporáneo en Oslo, un referente internacional en reconversión de patrimonio industrial.

Completan el panel estudios de gran trayectoria como Donaire Milans, Ruiz-Larrea & Asociados, Arquitectura-G o RCR Arquitectes, que presentarán intervenciones en Portugal, Madrid, Noruega o Euskadi, mostrando diversas escalas, enfoques y sensibilidades a la hora de abordar la relación entre pasado y presente.

Las XXIII Jornadas Internacionales de Intervención en el Patrimonio Histórico-Artístico se consolidan, así, como un espacio imprescindible para reflexionar sobre el futuro del patrimonio, los límites entre conservación e innovación y la necesidad de un diálogo sensible y contemporáneo con la memoria construida.

HOMENAJE A GERARDO CUADRA

Además, las Jornadas rendirán homenaje al arquitecto riojano Gerardo Cuadra (1926-2024), figura esencial del patrimonio de La Rioja, cuya obra Templo de la Unión forma parte del DOCOMOMO Ibérico. La programación se inaugurará con una proyección dedicada a su trayectoria.

12 FACSÍMILES DE LOS DIBUJOS DE RAMÓN Y CAJAL

La muestra que enrique a estas jornadas establece un diálogo entre la intervención arquitectónica y la labor científica y artística de Santiago Ramón y Cajal. Los doce facsímiles que presentamos muestran cómo en sus dibujos conviven precisión técnica y sensibilidad plástica, una dualidad que también define a la Arquitectura, disciplina en la que la ciencia y el arte se entrelazan de manera inseparable.

En estos bocetos se perciben capas, estructuras y sistemas superpuestos que remiten a la propia condición del patrimonio: estratos de memoria que llegan hasta nosotros y que, al intervenir, debemos comprender, respetar y reinterpretar.