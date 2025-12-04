Destinados 9 millones para mejorar la cualificación de trabajadores y desempleados para favorecer su empleabilidad

El viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández, y el director general de Formación Profesional, Daniel Marín - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández, y el director general de Formación Profesional, Daniel Marín, han presentado hoy, día 4, las distintas convocatorias de subvenciones y licitaciones públicas destinadas a la impartición de formación gratuita para la población activa, ocupada o en situación de desempleo, durante el próximo año 2026, por un importe total de 9.095.000 euros.

A través de estas iniciativas formativas se busca "mejorar la cualificación profesional de las personas, favoreciendo la inserción laboral de las personas desempleadas y la especialización de los trabajadores en activo", a través de la adquisición de nuevos conocimientos y el reciclaje en nuevas áreas laborales, ha subrayado Fernández.

El objetivo de estas convocatorias es, por una parte, "impulsar el desarrollo de programas formativos que sean atractivos y se adapten a las necesidades de los desempleados", sin olvidar a los trabajadores en activo, para los que también "es esencial la formación y su actualización para mejorar la empleabilidad y potenciar la innovación en las empresas", ha declarado Fernández.

En materia de subvenciones, ha detallado que la Consejería de Educación y Empleo destinará el próximo año un total de 7.095.000 euros dirigidas prioritariamente a personas en situación de desempleo, a través de las siguientes convocatorias y convenios:

Convocatoria de cursos de menor duración orientados a la inserción rápida en el mundo laboral y a la adquisición de competencias transversales, por un importe de 1.920.000 euros, dirigida principalmente a personas desempleadas, aunque un 30% como máximo, se destinará a trabajadores en activo.

Convocatoria de cursos para la obtención de módulos (Grados B) o certificados profesionales (Grados C) y competencias clave, por un importe de 5.175.000 euros. Esta formación "favorece la inserción y reinserción laboral de personas en situación de desempleo, a través de módulos y competencias claves", ha indicado Fernández.

Respecto a las licitaciones públicas, el director general de Formación Profesional, Daniel Marín, ha avanzado que se destinarán dos millones de euros para la formalización de los siguientes contratos:

Contrato de activación para el empleo, dirigido a personas en desempleo, que incluirá atención y diagnóstico de necesidades personales, a través de tutorías, asesoramiento para la formación y formación en competencias blandas, por un importe de 500.000 euros. Dos contratos para impartir cursos para personas trabajadoras en activo, en modalidad de teleformación, por un importe de 1.500.000 euros.

Por otra parte, Marín, ha anunciado además que a lo largo de este mes de diciembre se adjudicará un contrato de 'Formación para la inserción laboral de personas jóvenes beneficiarias del sistema de garantía juvenil' por importe de 2.339.000 euros. A través de este contrato, los jóvenes menores de 30 años podrán beneficiarse de un servicio que incluye sesiones formativas individuales y grupales, y de una oferta de formación técnica referida a especialidades de varias familias profesionales, para "mejorar la inserción laboral".

CASI 300 CURSOS CON MÁS DE 3.000 PARTICIPANTES EN 2024

Durante el pasado año, la Consejería de Educación y Empleo promovió 278 acciones formativas en las que participaron un total de 3.131 personas, de los que el 79,24% se encontraba en situación de desempleo y el 20,76% en activo. Por sexo, el 44,30% fueron hombres y el 55,70% restante, mujeres.

Entre los cursos con mayor demanda, el viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández, ha nombrado 'Atención sociosanitaria a personas dependientes', 'Operaciones auxiliares de servicios administrativos' y 'Actividades auxiliares de almacén', lo que refleja un interés creciente por formaciones vinculadas al cuidado de las personas, la gestión administrativa y la logística.

También ha declarado que tienen notable acogida los cursos de idiomas que responden a la necesidad de mejorar la competencia lingüística en contextos laborales y el de 'Técnicas básicas de primeros auxilios', clave para adquirir conocimientos útiles en situaciones de emergencia.

No obstante, la oferta formativa es muy amplia e incorpora múltiples áreas profesionales como Agricultura y jardinera; Construcción; Cocina y restauración; Electricidad y electrónica; Electromecánica de vehículos; Frío y climatización; Gestión comercial; Marketing y relaciones públicas; Montaje y mantenimiento de instalaciones; Panadería y Pastelería; y Soldadura, entre otros muchos.

Toda esta oferta formativa se puede consultar en el buscador de cursos habilitado en la página web del Gobierno de La Rioja, en el apartado de Formación Profesional para el Empleo.

NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN

Con el objetivo de acercar la formación gratuita y de calidad a un mayor número de personas, la Consejería de Educación y Empleo, bajo la denominación FormaEmpleoRioja, ha abierto nuevos canales de comunicación a través de Whatsapp y las redes sociales Instagram y TikTok, que son los más utilizados por el público objetivo de estos cursos, que accede habitualmente a la información a través del móvil.

A través de estos canales, ha comentado Fernández, "se ofrece información actualizada de todas las ofertas formativas y de las distintas iniciativas en esta materia que desarrolla la Consejería de Educación y Empleo". De esta manera, se facilita la accesibilidad a la oferta formativa, se garantiza una difusión más rápida de los nuevos cursos y se establece un vínculo más cercano con los usuarios, que pueden conocer de primera mano cuáles son las acciones formativas y sus salidas laborales.