Destinan cerca de 600.000 euros para la inserción laboral de personas de 30 años o más con atención personalizada

Aprobado el decreto que regula la implantación del nuevo modelo de función pública en la Administración Autonómica - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de 596.456,60 euros para la licitación del servicio de activación formativa para la inserción laboral de personas desempleadas, de edad igual o superior a los 30 años, durante los ejercicios 2026-2028, a través de una atención personalizada y una formación específica a sus necesidades.

Este proyecto facilita a las personas desempleadas una atención personalizada a través de una activación formativa que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada una de ellas con el fin de mejorar su empleabilidad y promover su inserción profesional.

El servicio incluye sesiones formativas de atención individual y de carácter grupal, así como actuaciones de difusión y prospección con la finalidad de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, de manera personalizada.

Para la adjudicación de este servicio, se valorarán las propuestas de las entidades licitadoras que incluyan la planificación y organización de reuniones con empresas y entidades para conocer sus opciones sobre formación y empleo; la planificación de actividades didácticas complementarias, enfocadas a la mejora de la empleabilidad o al emprendimiento del alumnado.

También la inclusión de acciones de acompañamiento para la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, que deberán tener una duración mínima de dos horas y podrán hacerse de forma individual o grupal; y por último, la oferta de instalaciones y equipamiento adicionales en el centro, como aulas de estudios, biblioteca o mediateca, aulas informáticas y espacios que faciliten la conciliación y por lo tanto, la asistencia a la acción.

Este proyecto podrá ser financiado en un 60 % por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja del FSE+ (2021-2027).