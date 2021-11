Detenidas 11 personas por utilizar tarjetas falsas de la condición de asilo

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana y de Extranjería y Fronteras de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de la Policía Nacional han detenido a once personas como presuntos autores de un Delito de Falsedad Documental y de Usurpación del Estado Civil en el uso de utilización de Tarjetas Acreditativas de la condición de Solicitante de Protección Internacional, que presentaban indicios de estar alteradas en alguno de sus elementos.

Los agentes integrantes de la Brigada de Extranjería y Fronteras iniciaron la investigación cuando comenzaron a detectar Tarjetas Acreditativas de la condición de Solicitante de Protección Internacional, las cuales presentaban indicios de estar alterada en alguno de sus elementos y por lo tanto falsificadas, por lo que iniciaron una Operación "RED" que ha durado seis meses y que se ha saldado con once detenidos.

Los agentes tras realizar las comprobaciones tanto físicas como documentales en las Bases de Datos policiales, para su verificación, comprobaron en once casos que se trataban de tarjetas en la que se habían producido diferentes manipulaciones.

Entre ellas, figuraban que la fotografía del documento no se correspondía con la fotografía del titular del mismo, el sello policial estampado en la tarjeta era un sello antiguo en desuso, la fecha de expedición de la mencionada tarjeta no se correspondía con la fecha en la que al detenido se le había denegado la protección internacional o la huella de los solicitantes no estaban acorde a lo requerido para este tipo de documentos.

Igualmente, había diferentes datos de la autoridad responsable policial firmante del documento que no se corresponde con la autoridad legal, por lo que se evidenció de forma fehaciente que se trataban de documentos alterados y por lo tanto falsificados.

A once de los detenidos se les imputan Delitos de Falsedad Documental y de usurpación del estado civil, por encontrarse trabajando fraudulentamente haciéndose pasar por los verdaderos titulares de los contratos debido a "su gran parecido físico". Además de estos once arrestados, la Brigada de Extranjería ha detenido a otras cinco personas acusadas de Estancia Irregular en el territorio nacional.

Esta labor ha sido desarrollada en colaboración y coordinación con la Inspección de Trabajo.

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.

La Policía Nacional, la cual posee competencias exclusivas sobre materia de extranjería en todo el territorio español, realiza investigaciones coordinadas con la Tesorería General de la Seguridad Social y con Inspección de Trabajo, para comprobar que los trabajadores tienen garantizados todos sus derechos, se encuentran debidamente dados de alta en la Seguridad Social, y trabajan con unas condiciones mínimas de salubridad.

Siendo conscientes y sensibles a determinados delitos, como la trata de seres humanos y otros relacionados con actividades relacionadas con la inmigración, la Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha potenciado las investigaciones de la Brigada de Extranjería y Fronteras, con la misión de investigar y luchar contra delitos relacionados con la trata de seres humanos, inmigración irregular, falsificaciones de documentos, y otros delitos conexos.

La Operación continúa abierta con la finalidad de identificar a la presunta organización criminal que puede estar detras, para el total esclarecimiento de los hechos.