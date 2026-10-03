Detenido en Agoncillo con drogas: Fiscal pide 3 años y medio de prisión

Archivo - Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal pide tres año y medio de prisión para un hombre de 38 años, que responde a las iniciales de X. S. V., nacido en Vitoria, por un delito contra la salud pública por tráfico ilegal de drogas, al ser interceptado con cannabis, ketamina y anfetamina, a la salida de la AP-68 en Agoncillo. Además, le reclama una multa de 2.500 euros.

El juicio está previsto que se celebre el 6 de octubre, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial. Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se produjeron el 8 de agosto de 2023, a las 07,35 horas, cuando el acusado fue sorprendido a la salida del peaje de la AP-68 en la localidad de Agoncillo, a bordo del vehículo en el que viajaba como pasajero, portando ocultos entre sus ropas y en el interior de una mochila, diversos envoltorios de plástico.

Éstos contenían una sustancia marrón con un peso de 19,32 gramos netos, que resultó ser resina de cannabis; polvo blanco en un envoltorio de plástico con 10,34 gramos brutos y 8,62 gramos netos, que era anfetamina, al igual que otro envoltorio con polvo blanco con 2,78 gramos brutos 1,87 netos; y finalmente, se confiscó polvo blanco con aspecto de cristal, de 6,71 brutos y 5,3 netos, que correspondió a ketamina.

Estas sustancias las iba distribuir en Logroño, siéndole igualmente ocupada la cantidad de 910 euros producto del tráfico ya realizado.

Para el fiscal estos hechos constituyen un delito contra la salud pública por tráfico ilegal de drogas, por el que le pide tres años y medio de cárcel, así como una multa de 2.500 euros.