Detenido un hombre de 35 años sorprendido en un control con cerca de 2 kilos de 'speed' ocultos en su vehículo

La Guardia Civil en La Rioja ha impedido un nuevo intento de introducir droga en nuestra comunidad autónoma en el periodo navideño a raíz de la detención de un hombre de 35 años que contaba, en el interior de su vehículo, con cerca de dos kilos de 'speed' ocultos debajo de una manta.
En concreto, la última actuación desarrollada ha permitido interceptar y retirar del mercado ilícito cerca de dos kilos de sulfato de anfetamina, 1.970 gramos, sustancia conocida como 'speed' que, una vez adulterada, habría generado unas 7.880 dosis valoradas en más de 91.000 euros.
Durante el control, y ante las preguntas de los agentes, el individuo adoptó una actitud esquiva y contradictoria, mostrando un elevado grado de nerviosismo. Su comportamiento fue más hostil cuando se aproximaron al vehículo y desde dentro observaron una manta que ocultaba parcialmente una bolsa de plástico transparente, donde escondía la droga incautada. También se registró su vivienda de Lardero donde encontraron un laboratorio destinado al cultivo intensivo de marihuana.
Por estos hechos ha sido detenido un hombre de 35 años de nacionalidad española y residente en Logroño, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Al detenido le constan antecedentes por hechos de similar naturaleza.
Esta acción se enmarca dentro de la firme labor preventiva que la Guardia Civil mantiene activa en La Rioja con motivo de las fiestas navideñas y que continúa arrojando resultados "sobresalientes", según ha informado el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez.
