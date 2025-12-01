Detenido un vecino de Lardero, de 34 años, tras huir en un control de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a un hombre de 34 años, de nacionalidad española y vecino de Lardero, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial: por conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida, además de un delito de desobediencia grave a agente de la autoridad. Al detenido le constan antecedentes por delitos contra la seguridad vial. Además, sobre esta persona pesaba en vigor una orden de búsqueda, detención y personación dictada por un Juzgado de Logroño (La Rioja).

La actuación se inició a las 04,10 horas de ayer, día 30, cuando agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana, pertenecientes a los Puestos de Navarrete y Agoncillo, desarrollaban un dispositivo operativo de prevención de la seguridad ciudadana y de control del cumplimiento de la normativa de seguridad vial en el cruce de la N-111 con la LR-256, término municipal de Albelda de Iregua (La Rioja).

En ese momento, el conductor de un turismo marca BMW, al detectar la presencia de los agentes, eludió el control y emprendió la huida por la N-111 para evitar su interceptación e identificación.

De inmediato, los agentes iniciaron el seguimiento del vehículo, mientras el conductor hacía caso omiso de las señales acústicas y luminosas, desobedeciendo reiteradamente las órdenes de alto durante un recorrido de aproximadamente seis kilómetros, hasta que fue finalmente interceptado.

Durante su identificación y detención por los delitos anteriormente citados, las patrullas actuantes le intervinieron una dosis de speed, por lo que efectivos del Sector de Tráfico procedieron a realizarle la preceptiva prueba de detección de drogas, que arrojó un resultado positivo en THC. Asimismo, se comprobó que el vehículo tenía la ITV caducada y uno de los faros fundido, por lo que los agentes tramitaron las correspondientes actas-denuncia a la Ley de Seguridad Vial y a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, mientras que las infracciones administrativas se han remitido a la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja y a la Delegación del Gobierno en esta comunidad autónoma.