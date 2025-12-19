La DGT activa este viernes la Operación Especial de Navidad en La Rioja, con alrededor de 235.000 desplazamientos

Archivo - Circunvalación de Logroño, tráfico, camiones - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado este viernes un dispositivo especial de vigilancia y seguridad con motivo de la Operación Especial de Navidad, que se extenderá hasta el martes 6 de enero de 2026, y en el que se esperan alrededor de 235.000 desplazamientos.

Como es habitual, se han establecido diferentes fases que coinciden con las principales festividades navideñas:

Del viernes, 19 de diciembre, al jueves, 25 de diciembre.

Fin de año: Del viernes, 26 de diciembre, al jueves, 1 de enero.

Reyes: Del viernes, 2 de enero, al martes, 6 de enero, momento en el que se dará por concluido el dispositivo especial de Navidad.

En la operación especial de Navidad de la campaña anterior no se registraron accidentes con víctimas mortales ni graves en vías interurbanas de La Rioja.

RECOMENDACIONES

Informarse, antes de emprender el viaje, sobre la situación de las carreteras y las condiciones medioambientales.

Tener el coche en perfecto estado. Revisar frenos, cristales limpios, alumbrado (ver y ser vistos), los neumáticos en buen estado y con la presión adecuada, etc.., antes de salir.

Programar el viaje con antelación, evitar la conducción nocturna y los días y horas de desplazamientos masivos.

Conducción sosegada. Durante el viaje deben realizarse descansos cada dos horas, aproximadamente. La desatención en la conducción es el principal factor desencadenante de accidentes graves.

Conduce siempre como si llevaras el plato principal de la comida de navidad.

Velocidad moderada. No intentar recuperar el tiempo perdido en las retenciones.

Extremar medidas de seguridad. Cinturón, DRI, casco.

Al volante, la única tasa segura es 0,0.

En condiciones invernales:

Con lluvia: no frenar bruscamente, aumentar distancia de seguridad, reducir la velocidad.

Con niebla: adaptar la velocidad y la distancia de seguridad a la visibilidad; encender luces de cruce y alumbrado antiniebla.

Con nieve: evitar aceleraciones o frenadas bruscas, mantener velocidad reducida; si no se dispone de neumáticos de invierno, colocación de cadenas en las ruedas motrices.

Con hielo: evitar frenadas o cambios de dirección bruscos así como aceleraciones o deceleraciones y adelantamientos.

Es importante que se añada a la agenda del móvil AA+ el nombre y teléfono de la persona a la que quiere que se avise en caso de emergencia. Este simple gesto facilita el trabajo de localización, tanto a los profesionales de los servicios de emergencia como a las Fuerzas de Seguridad.