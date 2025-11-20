El Día del Emprendedor en Haro busca potenciar la productividad, la creatividad y las conexiones entre nuevos proyectos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de EmprendeRioja y con la colaboración del Ayuntamiento de Haro, ha celebrado en la ciudad riojalteña, el Día del Emprendedor, un evento impulsado para potenciar la productividad, la creatividad y las conexiones entre los nuevos proyectos empresariales implantados en La Rioja.

Las ponencias de Diana Rebollar (La Rioja Premium) y Miguel Caño (Restaurante Nublo), un networking colectivo y la entrega del reconocimiento Emprendedor del Mes han articulado una jornada celebrada en el Vivero de Empresas de la localidad jarrera e iniciada por el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, y la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández.

"Nuestra misión es la de convertir a La Rioja en la mejor región para emprender y, para conseguirlo, entre todos, ayuntamientos, grupos de acción local, ADER y Gobierno de La Rioja, debemos ser ambiciosos", ha solicitado Pérez Echeguren, quien ha abogado por situar "en el centro a los emprendedores y a las empresas, que son las que crean riqueza y empleo".

El gerente de la ADER ha recordado que el Ayuntamiento de Haro dispone de un punto de información "para que cualquier idea de negocio pueda ser convertida en realidad, con el soporte de los técnicos municipales, de la ADER y de la FER".

Por su parte, Guadalupe Fernández ha agradecido "a EmprendeRioja el apoyo a estas iniciativas, que ayudan a los valientes que hoy en día están dispuestos a arriesgar y emprender, a pensar en un proyecto que pone en valor nuestro territorio". Asimismo, "en representación de todos los jarreros", ha felicitado a los emprendedores Jaime Castillo y Pablo Fernández, cuyo proyecto Movere Fun ha sido distinguido, "por plantear un servicio tan necesario y demandado en Haro, que da apoyo y solución a otros emprendedores".

Movere Fun propone un servicio de transfer cero emisiones que busca facilitar el traslado de pasajeros y visitantes en La Rioja y cuyo planteamiento, según palabras de Pablo Fernández, uno de sus socios, "está teniendo muy buena acogida" entre establecimientos hoteleros y bodegas del entorno.

Esta jornada se ha celebrado en el marco del protocolo de emprendimiento firmado entre el Gobierno de La Rioja y las distintas cabeceras de comarca riojanas, amparado en el Plan EmprendeRioja, dotado con 30 millones de euros.