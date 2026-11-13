Díaz dice que la papeleta del PSOE "vale triple" ya que "frena el odio, para a la derecha y garantiza el progreso"

Candidatos y candidatas del PSOE de La Rioja al Congreso y al Senado, entre ellos el dos al Congreso, Raúl Diaz, y la uno al Senado, Concha Andreu, presentan las líneas fundamentales de la campaña electoral - PSOE

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos del PSOE de La Rioja, Raúl Díaz, ha afirmado que en estas elecciones la papeleta de los socialista "vale triple" porque "frena el odio, para a la derecha y además garantiza cuatro años más de políticas progresistas, de avance económico y social y de garantía de derechos".

Díaz ha intervenido, en una comparecencia de prensa, acompañado de la cabeza de lista al Senado, Concha Andreu, y de otros miembros de la candidatura del PSOE. Ha puesto en valor la visita de Pedro Sánchez esta tarde a Arnedo, algo que hace que "los socialistas salgamos pletóricos" a esta carrera electoral.

Ha apuntado que "ahora que parece que el consenso demoscópico está diciendo que hay un 'escaño bailongo' aquí en La Rioja, tenemos que decir una cosa clara, y es que los socialistas, que nadie se equivoque, no salimos a empatar, sino que salimos a ganar las elecciones en todo el país; queremos ser la primera fuerza política de España".

Para Díaz en esta misión "los riojanos y las riojanas no vamos a conformar con ser meros actores y meras actrices de reparto, porque estas elecciones son trascendentales para el futuro de nuestra democracia; son de esas elecciones en las que se hace historia, porque no solamente nos estamos jugando un gobierno de España, nos estamos jugando un modelo de país".

El número dos a la Cámara Baja ha insistido en que "no estamos ante una campaña más, lo que nos estamos jugando es seguir avanzando en derechos sociales, empleo y economía o retroceder décadas". Desde el PSOE "lo tenemos claro y vamos a dejarnos la piel esta campaña para explicar que debemos reforzar los servicios públicos y el estado del bienestar".

Díaz ha asegurado que el PSOE "sale a ganar, y por eso vamos a recorrer toda nuestra comunidad explicando nuestras propuestas". El candidato al Congreso ha dicho que "no podemos poner en riesgo lo que se ha conseguido en estos años". Por eso, ha insistido en que "necesitamos cuatro años más de gobierno progresista, y para ello el voto útil en La Rioja es el voto al PSOE".

"A LA RIOJA LE VIENE BIEN EL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ"

Por su parte, Andreu ha asegurado que "a La Rioja le ha sentado muy bien el gobierno de Pedro Sánchez". Y esto es una afirmación "que viene avalada por los datos". Si hablamos de vivienda, ha dicho Andreu, "observamos como con un gobierno central del PP se invirtieron en nuestra comunidad 22,2 millones, mientras que con el PSOE, esa cifra se ha disparado hasta los 221,1 millones".

En el terreno de las pensiones, "con el PP la pensión de jubilación media en La Rioja era de 1050 euros, y ahora, tras 8 años de gobierno progresista, esa pensión es de 1.525 euros". La número uno al Senado ha afirmado que "exactamente lo mismo sucede con el SMI, que con el gobierno del PP estaba en 735 euros, y con el gobierno del PSOE está en 1.221 euros".

VISITA DE ABASCAL Y 'ESCAÑO BAILONGO'

Preguntado por la visita a Logroño del líder de Vox, este jueves, Santiago Abascal, Díaz ha apuntado que "viendo los propios objetivos que se habían marcado desde la ultraderecha aquí en La Rioja, que parecía ser, que iban a tener muchísima más movilización, la visita de Santiago Abascal, que respecto a las movilizaciones que hubo en la calle la tarde anterior, en esa movilización en la huelga nacional, pues parece que han fracasado a todos los efectos".

"Por otro lado, decir que es un líder nacional que viene aquí pero parece que no da mucha cuenta", ha añadido, para indicar que "igual que ha rehuido los debates con verificadores, parece ser que da el cantazo y se marcha, sin responder a preguntas ni tan siquiera ofrecer un mitin".

También ha sido cuestionado por el escaño que algunas encuestas dan a Vox, Díaz ha manifestado que "para qué lo quiere; para quitar la autonomía, porque tenemos que recordar que en el año 2019 y 2020 cuando llevamos la modificación del estatuto de autonomía de La Rioja, Vox fue el único partido del Congreso de los Diputados que votó en contra".

El candidato socialista además se ha preguntado si lo que quieren "es quitar nuestra identidad; quitar la capacidad de gestión en sanidad, en dependencia o en servicios sociales".

Díaz se ha referido a ese 'escaño bailongo' indicando que "sería la primera vez en 40 años de Democracia que la Rioja envía un escaño de ultraderecha a Madrid, donde desde luego no van a defender los intereses de la mayoría de los riojanos y donde desde luego se van a quitar toda la posibilidad de que este país siga mirando hacia adelante desde esa vía de progreso".