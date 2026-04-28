Diez estudiantes de la Universidad de La Rioja participan en la Sport Week organizada por la Universidad de Verona - UR

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Diez estudiantes de la Universidad de La Rioja (UR) participan en la EU-GIFT Sport Week que organiza la Universidad de Verona (Italia) en el marco de la alianza de universidades europeas del vino y alimentos de calidad diferenciada EU-GIFT que lidera la UR.

La delegación de la Universidad de La Rioja está formada por diez estudiantes, cinco chicas y cinco chicos matriculados en distintos grados del campus. Concretamente, en el Grado en Educación Primaria (Martín Becerra, Mario Tincu, Mario Anaya); en el Grado en Enfermería (Juanita Daniela Leal, Itxaso Hurtado); en el Grado en Educación Infantil (Adriana Redondo); en el Grado en Ingeniería Mecánica (Pablo Torre); en el Grado en Derecho (Gonzalo Navaridas); en el Grado en Estudios Ingleses (Sara Rincón); y en el Grado en Ingeniería Informática (Irene Sobrón).

La EU-GIFT Sport Week reúne a estudiantes de las diferentes universidades que conforman la alianza, procedentes de Francia, Alemania, Portugal, Hungría, Rumanía y la anfitriona, Italia, del sábado 26 al jueves 30 de abril.

Esta iniciativa ofrece a los estudiantes internacionales la oportunidad de vivir la experiencia universitaria en Verona a través del deporte, descubriendo las actividades, instalaciones y servicios disponibles en la Universidad de Verona, junto con experiencias culturales vinculadas al territorio local y sus productos tradicionales.

El programa de actividades comenzó el domingo 26 de abril en Valpolicella, la segunda denominación de origen protegida de vinos de Italia, famosa por la elaboración de vinos tintos en Verona, al este del lago de Garda.

Hasta el jueves 30 de abril está prevista la visita al Centro Deportivo San Floriano y al Campus Universitario de San Floriano, sede de los Programas de Viticultura y Enología y de las instalaciones dedicadas a la investigación. También actividades de piragüismo en el río Adige, visita a los laboratorios de Ciencias del Movimiento, en el campus de Santa Marta, y, por último, una visita al Centro Deportivo Universitario de Verona.