Diez líneas de autobús urbano y varias calles del centro, afectadas este lunes por la tarde por la Cabalgata

Imagen de archivo de la Cabalgata de los Reyes Magos en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez líneas del servicio de autobús urbano alterarán su itinerario habitual y varias calles del centro de Logroño estarán afectadas este lunes por la tarde por cortes de tráfico con motivo de la Cabalgata de los Reyes Magos.

La cabalgata partirá a las 19 horas desde el Parque de la Cometa y discurrirá por las calles Gonzalo de Berceo, Murrieta, Fuente Murrieta, Avenida de Portugal, Miguel Villanueva, Avenida de La Rioja, Gran Vía, San Antón, Pérez Galdós, Vara de Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes y Avenida de la Paz.

El recorrido finalizará en el Belén Monumental de la Plaza del Ayuntamiento, donde se realizará la adoración de los Reyes Magos al Niño en torno a las 21,15 horas.

LÍNEAS DE AUTOBÚS MODIFICADAS.

Las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 modificarán sus itinerarios serán las afectadas, en los horarios que se indican a continuación:

Entre las 17 y las 18,30 horas, aproximadamente:

LÍNEA 3: El Campillo - Villamediana: c/ Carmen Medrano - c/ Duques de Nájera - c/ Chile - av. Gran Vía Juan Carlos I. Villamediana - El Campillo: av. Gran Vía Juan Carlos I - c/ Chile - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano.

Entre las 18,30 y las 21,15 horas, aproximadamente:

LÍNEA 1: Hospital San Pedro - Lardero: c/ Madre de Dios - c/ Luis de Ulloa - c/ Obispo Fidel García - av. de Lobete - av. Colón - c/ Poeta Prudencio - c/ Gral. Vara de Rey. Lardero - Hospital San Pedro: c/ Gral. Vara de Rey - c/ Miguel Delibes - av. de Colón - av. Solidaridad - c/ Eliseo Pinedo - av. de Lobete - c/ Obispo Fidel García - c/ Luis de Ulloa - c/ Madre de Dios.

LÍNEA 2: Yagüe - Varea: av. Burgos - c/ Duques de Nájera - c/ Chile - av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Padre Claret - av. Autonomía de La Rioja - av. de la Paz. Varea - Yagüe: av. de la Paz - c/ Padre Claret - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I - c/ Chile - c/ Duques de Nájera - av. Burgos.

LÍNEA 3: Las Norias - Villamediana: c/ Carmen Medrano - c/ Duques de Nájera - c/ Gral. Vara de Rey. Villamediana - Las Norias: c/ Estambrera - c/ Gustavo Adolfo Bécquer - c/ Miguel Delibes - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano.

LÍNEA 4: Palacio de Congresos - Pradoviejo: av. Solidaridad - av. de Colón - c/ Miguel Delibes - c/ Duques de Nájera - c/ Chile. Pradoviejo - Palacio de Congresos: c/ Chile - c/ Duques de Nájera- c/ Miguel Delibes - av. de Colón - av. Solidaridad.

LÍNEA 5: Madre de Dios - Valdegastea: c/ San Millán - c/ Padre Claret - c/ Eliseo Pinedo - av. Lobete - av. Colón. Valdegastea - Madre de Dios: av. de Colón - av. Solidaridad - c/ Padre Claret - av. Autonomía de La Rioja - av. de la Paz.

LÍNEA 6: El Cortijo - Centro: c/ Gral. Urrutia - c/ Carmen Medrano - c/ Duques de Nájera - c/ Miguel Delibes - av. de Colón - av. Solidaridad. Centro - El Cortijo: av. Solidaridad - av. de Colón - c/ Miguel Delibes - c/ Duques de Nájera - Carmen Medrano - c/ General Urrutia.

LÍNEA 7: El Arco - Polígono Cantabria: av. Burgos - c/ Duques de Nájera - c/ Chile - av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Padre Claret - av. Autonomía de La Rioja - av. de la Paz. Polígono Cantabria - El Arco: av. de la Paz - c/ Padre Claret - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos - c/ Chile - c/ Duques de Nájera - av. Burgos.

LÍNEA 9: Se suspenden los servicios de la línea 9 de 18,30 a 21,15 horas.

LÍNEA 10: El Arco - Hospital San Pedro: c/ Duques de Nájera - c/ Miguel Delibes - av. de Colón - av. Solidaridad - c/ Padre Claret - av. Autonomía de La Rioja - av. de la Paz Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - c/ Padre Claret - c/ Eliseo Pinedo - av. Lobete - av. Colón - c/ Miguel Delibes - c/ Duques de Nájera.

LÍNEA 11: Se suspenden los servicios de la línea 11 de 18,30 a 21,15 horas.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea. Los autobuses recuperarán su trayecto habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

CALLES AFECTADAS.

Debido a la acumulación de público, el recorrido de la Cabalgata, que comenzará a las 19 horas, podrá afectar al tráfico rodado desde las 18 horas.

Por su parte, las calles Gonzalo de Berceo (completa) y Ramírez de Velasco (desde Gonzalo de Berceo hasta Valcuerna) podrían cerrarse al tráfico rodado desde las 16,30 horas con motivo de los preparativos de salida.

Durante el momento de afección al tráfico los vados y vehículos estacionados en los viales por donde transcurre la cabalgata no podrán salir o entrar, por lo que tendrán que ser retirados previamente si se prevé su uso.

Se estima que la cabalgata finalice a las 21 horas, aproximadamente, por lo que el tráfico rodado podría quedar restablecido en las calles afectadas en torno a las 22 horas, aunque con anterioridad, a medida que la cabalgata vaya avanzando, podrían abrirse diferentes tramos.

Debido a las afecciones de tráfico en el centro de la ciudad y a la importante actividad comercial que se desarrolla durante este día, desde la Policía Local de Logroño se recomienda restringir al máximo el uso de vehículos.

AUTOBÚS LANZADERA PARA RECIBIR A SUS MAJESTADES EN LAS GAUNAS.

De cara a la llegada de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente al Estadio Municipal de Las Gaunas, prevista para las 10,30 horas, se habilitará un servicio de autobús lanzadera gratuito entre las paradas 'Monumento al labrador' y 'Las Gaunas', con una frecuencia estimada de 15 minutos y sin paradas intermedias.

El horario del primer servicio desde la parada 'Monumento al labrador' será a las 8 horas, mientras que el horario del último servicio desde la parada 'Las Gaunas' tendrá lugar a las 11,30 horas.

El Ayuntamiento aconseja a la ciudadanía que acuda a Las Gaunas en transporte público o andando para evitar el colapso de tráfico en las inmediaciones del estadio.