La Diócesis riojana cierra el templo parroquial de Santa María La Mayor de San Vicente por el "peligro en los accesos" - DIÓCESIS DE LA RIOJA

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño ha clausurado el templo parroquial de Santa María La Mayor de San Vicente de la Sonsierra siguiendo las indicaciones de SOS RIOJA, coordinadora de la emergencia.

Aunque en principio, el templo no ha sufrido daños, sus accesos si entrañan peligro de seguridad para los visitantes y los fieles, por lo que se decreta este cierre hasta nuevas indicaciones. Las celebraciones litúrgicas y de culto continuarán a diario en San Roque y los fines de semana en la Basílica del Remedio.

Precisamente, esta mañana, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha asegurado que el Gobierno de La Rioja "ya trabaja en la recuperación y reconstrucción del patrimonio de San Vicente de la Sonsierra -tras el derrumbe de parte de la muralla del castillo- para lo que se habilitarán los fondos que sean necesarios".

A su vez, ha informado que los testigos que se colocaron ayer en la iglesia de Santa María la Mayor "no han arrojado ningún tipo de movimiento, con lo que parece ser que la iglesia se encuentra asegurada, gracias a que cuenta con una base de roca que no es la misma que la plaza mirador". Si bien el templo permanecerá temporalmente cerrado al culto por la dificultad del acceso al mismo.

Pérez Pastor, y el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al alcalde de la localidad, Ramón Ramírez, y responsables de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, acompañado de varios técnicos, han supervisado la zona afectada tras el deslizamiento de la ladera que provocó un colapso de la plaza mirador, como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días que han supuesto la acumulación de 100 litros por metro cuadrado.

Tras esta visita técnica, miembros de las distintas administraciones han mantenido una reunión en el interior del templo con representantes de empresas especializadas para abordar los siguientes pasos, "que se van a basar en los trabajos geotécnicos previos que se estaban realizando sobre el terreno ante la advertencia de la presencia de grietas. En abril se colocaron testigos que no arrojaron ninguna rotura ni movimiento. La lluvia acumulada ha cambiado radicalmente la situación".

En este sentido, especialistas en trabajos en altura ya estaban realizando durante la mañana de este viernes derribos controlados del resto de materiales inestables para evitar desprendimientos. A su vez, se ha tapado con lonas la zona más descarnada de la ladera afectada para favorecer una mejor evacuación de las aguas.

Pérez Pastor ha recordado que el conjunto amurallado de San Vicente de la Sonsierra es un bien en el que "se lleva interviniendo de forma continuada desde hace más de 20 años, recibiendo una inversión continuada que se acerca ya a los 3 millones de euros y que tenía previstas actuaciones para este mismo año. No hay más que ver lo cuidado que está el entorno y cómo está canalizada el agua, que es una de las últimas actuaciones ejecutadas. Las necesidades del patrimonio se conocen y se monitorizan, pero a veces la naturaleza va mucho más rápida".

El Gobierno de La Rioja mantiene activado el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR) tras el derrumbe a mediodía ayer, día 7, de parte de la muralla que rodea el castillo de San Vicente de la Sonsierra y que no produjo daños personales.