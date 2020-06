Director de Investigación de UNIR asegura que "si los medios saben reivindicarse, el periodismo saldrá fortalecido"

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de Investigación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Jesús Díaz del Campo, ha asegurado que ante la proliferación de información en las redes sociales "los medios de comunicación tienen que reforzar su labor de verificación de las noticias", y a su vez "reivindicarse", porque de ese modo "el periodismo saldrá fortalecido".

El también investigador principal del grupo Comunicación y Sociedad Digital (COYSODI), en una entrevista a Europa Press, ha indicado que las redes sociales "obligan a cambiar la manera en que se hace periodismo", ya que "a los ciudadanos la información ya no solo les llega desde los propios medios, sino que sus contactos, a través de las redes y sus múltiples soportes, se las hacen llegar".

Ante ello, el periodismo "tiene una oportunidad magnífica, si lo sabe hacer bien, para ganar terreno, reivindicarse y consolidarse". En este punto, ha destacado que "tenemos más información que nunca" y a su vez también "mucha más desinformación que nunca", ya que "muchas de las cosas que nos llegan desde las redes no sabemos hasta que punto es de fiar".

Díaz del Campo ha destacado, por ello, que "si el periodismo lo que hace ahora es reforzar sus procesos habituales y sus rutinas, por las que tiene que verificar las noticias, tomarse su tiempo y elaborarlas, logrará que el ciudadano reaccione y busque, sobre todo, las fuentes que considere fiables".

De hecho, el investigador ha señalado que "durante el confinamiento teníamos cada vez más noticias, pero aún así las ciudadanía tenía más necesidad y consumía cada vez más noticias al estar en casa, por lo que ha sido una oportunidad para reivindicar el periodismo".

En este punto, ha señalado que "la inmediatez y dar la exclusiva siempre ha sido una carrera que los periodistas han tenido, pero quien ha sacado una información que luego se ha contrastado como falsa ha pagado las consecuencias", algo que parece que se acentúa más con las redes, pero "no es nuevo".

Díaz del Campo ha destacado que en el grupo Comunicación y Sociedad Digital (COYSODI), que dirige, "hemos descubierto que hay una tendencia que es que la gente no necesita buscar noticias, sino que estando en contacto con redes o siguiendo a ciertas personas ya les van a llegar esas noticias, por lo que los ciudadanos las filtran o no".

"El peligro -ha añadido el investigador- es que si estas personas que les pasan la información no son periodistas de formación, y no saben lo que implica verificar una noticia, puede pasarles un bulo". Ha lamentado, finalmente, que "se está perdiendo sentido crítico, y eso no es solo responsabilidad de los medios, sino que cuando existen las redes sociales nosotros como ciudadanos tenemos que aprender a distinguir y hacer un poco de criba entre las noticias más serias y los contenidos que son de cualquier tipo menos noticias".