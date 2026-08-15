Cómo disfrutamos de verano: los riojanos valoramos la compañía más que el destino

Archivo - Los riojanos valoran pasar tiempo con amigos y familiares - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'Barómetro ¿cómo disfrutan los españoles del verano?' elaborado por Alpha Research para la Asociación de Bebidas Refrescantes, ha concluído que los riojanos consideran que la compañía es lo más importante para disfrutar en esta época del año.

Turismo, sol y playa siguen siendo los símbolos del verano en el toda España. Sin embargo, en los últimos años, según este barómetro, ha ido cambiando la forma en la que los riojanos disfrutan.

La mayoría reconoce que, por encima de grandes viajes y experiencias, hoy valoran más los planes sencillos, en los que lo importante es pasar tiempo con amigos y familia.

Otro de los cambios muestra un mayor interés por el bienestar físico y emocional: los riojanos quieren disfrutar de una forma más consciente y buscando momentos de relax y desconexión.

Esta tendencia, según esta encuesta, también se refleja en los hábitos de consumo, donde las bebidas refrescantes ganan peso en los planes y las celebraciones del verano porque permiten disfrutar sin consumir alcohol.

Según el estudio, el 77 por ciento de los riojanos afirma que ha cambiado su forma de disfrutar del verano. Entre quienes perciben este cambio, el principal motivo es que ahora valoran más los planes sencillos donde lo importante es compartir tiempo con amigos y familia (33 por ciento).

Esta evolución también se refleja en aquello que realmente determina que un plan sea memorable. Para el 83 por ciento de los riojanos, la compañía es el factor más importante para disfrutar del verano, por delante del destino (setenta por ciento).

Además, aunque viajar (sesenta por ciento) e ir a la playa (57 por ciento) continúan siendo los planes preferidos para el verano, los riojanos también sitúan entre sus opciones favoritas el terraceo con amigos o familia (cincuenta por ciento).

De hecho, afirma, compartir un refresco en una terraza se posiciona como el momento favorito del verano para el cuarenta por ciento de los riojanos, "reflejando el valor creciente que se da a los pequeños placeres cotidianos y las experiencias compartidas".