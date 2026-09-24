El dispositivo de Cruz Roja en San Mateo atendió ayer a 12 personas, de las que dos fueron trasladadas a Urgencias

Dispositivo de Cruz Roja en San Mateo - CRUZ ROJA

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de Cruz Roja, desplegado en las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo, atendió ayer, miércoles 23 de septiembre, a trece personas, de las que tres fueron trasladadas a Urgencias.

El operativo dispone de puestos de atención fijos en el recinto ferial y en la Plaza del Mercado durante la celebración de la Semana Gastronómica.

Durante el día de ayer, tal y como ha informado Cruz Roja, no hubo incidencias reseñables en la suelta de vaquillas ni en el puesto de la Plaza del Mercado.

En el recinto ferial, se atendió a tres personas, siendo necesario el traslado de una de ellas al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro.

En la feria taurina se atendió a tres espectadores, todos ellos en el puesto de asistencia sanitaria y fueron dados de alta en el lugar; y en el Pisado Popular se registró una incidencia de carácter leve, atendida en el lugar.

Ya en el lanzamiento de los fuegos artificiales se atendió a cinco espectadores, y fue necesario el traslado de uno de ellos al Servicio de Urgencias. En la Orquesta Paris de Noia no hubo incidencias reseñables.