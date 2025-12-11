Divulgaciencia25 da a conocer sus proyectos ganadores

Ganadores de Divulgaciencia - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja ha dado a conocer los proyectos ganadores del concurso de proyectos innovadores en las categorías de Educación Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior que ha presentado sus trabajos a la última edición de 'Divulgaciencia'. #Divulgaciencia25 cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En total, este año se han presentado 34 proyectos de ciencia y tecnología de centros educativos de Logroño y La Rioja cuyo tema central ha sido, en la mayoría de los casos, la agricultura, asunto que ha inspirado esta edición de Divulgaciencia.

Fundación Caja Rioja se propuso hace 19 años fomentar las vocaciones científicas entre los escolares de diversos niveles educativos y acercar la ciencia y la tecnología sin tecnicismos a la sociedad, objetivo que con ilusión se ha mantenido desde la primera edición de 'Divulgaciencia'.

Este año el programa ha estado formado por dos exposiciones, talleres de ciencia y tecnología para escolares de diferentes niveles educativos, talleres para alumnado con necesidades especiales, tres conferencias, la participación de las librerías de Logroño y La Rioja, y el desarrollo del proyecto Ciencia+Arte junto al Museo Würth La Rioja, entre otras actividades. Durante el primer semestre de 2026 una selección de los proyectos se mostrará en los Centros de Fundación Caja Rioja de Arnedo, Calahorra, Haro y Santo Domingo de la Calzada, junto con talleres científicos.

Los proyectos ganadores han sido:

Premio en la Modalidad de 1º y 2º de ESO al trabajo: 'Suelos de La Rioja', IES Francisco Tomás y Valiente de Fuenmayor Premio en la Modalidad de 3º y 4º de ESO al trabajo: 'Ciencia al volante'. Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Arnedo.

Premio en la Modalidad de Bachillerato al trabajo: 'Vegetales a todo color'. IES Comercio Premio en la modalidad de Ciclos Formativos de Grado Básico y Grado Medio al trabajo: 'Hydrosale'. Colegio Salesianos Los Boscos Premio en la modalidad de Ciclos Formativos de Grado Superior al trabajo: 'db-Greenhouse'. Colegio Salesianos Los Boscos Premio en la modalidad de Educación Primaria: 'Cultivo hidropónico'. CEIP Milenario de la Lengua Castellana El jurado decide otorgar una Mención Especial al proyecto 'Space Plant' del Colegio Compañía de María 'La Enseñanza'