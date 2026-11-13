Un docente avisa: "Ningún menor de 16 años debería acceder a redes sociales" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ningún menor de 16 años debería poder acceder a las redes sociales. Así de contundente se ha mostrado el profesor de Sociología de la Universidad de Granada, Pablo Galindo Clavo, minutos antes de participar en el Centro Ibercaja Portales de Logroño en una jornada sobre 'Pornografía y violencia sexual en grupo'.

En su charla, el docente intentará concienciar a las familias de que son "las responsables de educar y socializar a sus hijos e hijas" y, por tanto, pide que estén muy alerta a la hora de regalarles o comprarles un dispositivo electrónico a ciertas edades. "La entrega de un móvil conectado a Internet a los más jóvenes es un tremendo disparate y conviene explicar las consecuencias que tiene entre ellos en el consumo de pornografía".

"UNA MIRADA COMPLETAMENTE DISTORSIONADA"

Para el experto sería fundamental establecer un sistema de verificación fiable que pudiera garantizar que no son menores los que acceden a determinadas páginas, aún así en lo que quiere poner el foco es en que esos niños "como consecuencia de ese consumo" ejercen y generan "una violencia sexual a otros menores, muchas veces en el seno de la pareja y otros en el caso de agresiones sexuales grupales, porque tienen una mirada sobre la sexualidad completamente distorsionada".

Es más, prosigue, "muchas personas normalizan esos comportamientos, con lo cual, además, nos encontramos ante el drama de la baja tasa de denuncia por delitos cometidos porque no son conscientes".

Este tipo de consumo pornográfico, explica, "produce un destrozo cognitivo, emocional, competencial e incluso lingüístico". Como ha lamentado: "Podemos hablar casi en términos de generación perdida".

Aún así ha querido dejar claro que esto no afecta a todos los jóvenes. "Se libran fundamentalmente los que en casa tienen un contexto de educación afectivo sexual, donde se habla de estas cuestiones, donde se habla del consentimiento, del respeto, de la dignidad, de lo que es el sujeto y de lo que no debería ser el objeto".

"NUEVA PORNOGRAFÍA"

Aunque como ha reconocido "la pornografía es algo que ha existido siempre" ahora "estamos en un contexto de nueva pornografía accesible para todo el mundo en un dispositivo muy pequeño como es un smartphone y que permite a un niño de 8,9 o 10 años, de una manera totalmente aleatoria, mediante un algoritmo, acceder a este tipo de contenidos".

También ha abordado la importancia de limitar el uso de redes sociales porque "transmiten un contexto polarizado de cibermisoginia y de negacionismo de la violencia de género y de que el feminismo ha llegado demasiado lejos".

'MANADAS ALFA: DE NIÑOS A LOBOS"

Pablo Galindo Clavo también ha ofrecido a los asistentes la visualización 'Manadas Alfa: de niños a lobos', un cortometraje de animación español creado por un grupo de profesores de la Universidad de Granada (UGR). El corto, que está concursando en festivales y también se emite en algunos centros escolares, no deja a nadie indiferente.

"Hay jóvenes que se enfadan porque no se sienten identificados porque entienden que la agresión sexual es la 'que se ve en las películas' pero no identifican otro tipo de violencia".

Por lo tanto, lamenta, "hay veces que se ha naturalizado ese concepto de violencia sexual".

NO HAY QUE MIRAR HACIA OTRO LADO

En el acto también ha tomado la palabra la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, quien ha destacado que "hablar de pornografía, de menores y de violencia sexual puede resultar incomodo pero debemos abordarlo sin duda, con claridad, sin prejuicios y sin mirar hacia otro lado".

Como ha defendido en su discurso, la delega aboga por mirar de frente a este problema porque "nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes, están creciendo en un entorno digital en el que tienen acceso a contenidos prácticamente ilimitados y no siempre cuentan con la madurez de la información o las herramientas necesarias para comprender lo que están viendo".

Y es que la pornografía que circula en Internet, especialmente aquella que presenta la violencia, la dominación o la humillación como elementos habituales de las relaciones sexuales "pueden contribuir a transmitir indudablemente modelos profundamente distorsionados, modelos que confunden el deseo con el dominio, que convierten a las mujeres y a las niñas en objeto y que pueden normalizar comportamientos incompatibles con la igualdad, el respeto y la libertad", ha afirmado.

A ello se suman los contenidos creados mediante inteligencia artificial "que abre nuevas formas de agresión, de humillación y de vulneración de la intimidad también contra los demás".

Ante esta situación, la delegada ha abogado por contar con profesionales preparados y con herramientas para las familias, los centros educativos y el conjunto de la sociedad para que puedan acompañar a los menores en su desarrollo. Como, por ejemplo, este documental, que "propone una reflexión necesaria sobre el consumo adolescente de violencia sexual filmada, la crucificación de las mujeres y las agresiones cometidas por grupos de menores".

Finalmente, ha indicado, desde el Gobierno de España consideran que la lucha contra la violencia hacia las mujeres comienza también en la prevención, en la educación y en la capacidad que tengamos de detectar y combatir cualquier forma de normalización de esta violencia". Todo con un único fin "proteger a nuestros menores" y garantizar "que crezcan libres de violencia".