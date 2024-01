Docente UNIR afirma que esta gripe no es más contagiosa que otras aunque sí tenemos menor inmunidad y llama a vacunarse

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El médico y experto de UNIR, Vicente Soriano, considera que la ola de gripe que estamos viviendo, sobre todo, estas últimas semanas "no está siendo peor, ni más contagiosa, que la de otros años". Aunque, como matiza, "lo que ocurre es que, durante episodios pasados, por el coronavirus, hemos desarrollado poca inmunidad, hemos estado confinados y no nos hemos expuesto a las cepas que cada año nos iban asaltando".

"Ahora de golpe, ha aparecido la de otoño de 2023 y la mayoría de las personas estábamos sin un recuerdo y sin una exposición previa de los años anteriores y parece que es peor porque todo el mundo está malo" pero "la gripe no es diferente a la de otros años".

A todo ello se suma -a juicio del experto- "que la tasa de vacunación contra la gripe es bastante baja, no va más allá del 60 o el 65 por ciento, quizás porque todavía pensamos solo en el covid o porque hemos perdido un poco de miedo a los virus respiratorios". Por lo tanto, "no es que sea peor, es que hemos estado menos expuestos y, por tanto, como consecuencia, hay menos inmunidad poblacional".

"No nos podemos olvidar que siempre en otoño teníamos un pico de gripe importante y lo que hacíamos era vacunar a la población con la dosis de la cepa que circulaba ese año", ha recordado a Europa Press.

EL 'PICO', SOBRE EL 15 DE ENERO

Preguntado sobre cuándo se prevé la llegada del 'pico' de gripe a nuestra región, el médico especialista en Enfermedades Infecciosas cree que, en el caso de La Rioja, "los datos sugieren que la gripe comenzó a despuntar alrededor de la mitad de diciembre, y tras la Navidad y la transferencia en toda la Península de los focos calientes que había en diferentes áreas... hace suponer que el 'pico' llegará, presuntamente, alrededor del 15 de enero".

Por su parte, y como medidas de protección, indica, "todos conocemos la teoría para intentar no contagiarnos de gripe pero lo cierto es que es muy difícil".

Como recomendaciones, el vicedecano de Investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR se dirige, sobre todo, a personas que ya tienen sintomatología. "Sobre todo, responsabilidad, tienen que evitar su exposición a gente vulnerable de su entorno, a familiares mayores o a aquellos que tengan algún tratamiento inmunosupresor durante los 3-7 días que dura la sintomatología".

Para el resto de la sociedad, "las medidas que hemos aprendido con el covid, desde la mascarilla en los centros sanitarios, que ya se ha implementado, evitar grandes aglomeraciones, espacios cerrados. Esto es fácil de decir y difícil de hacer muchas veces, pero por eso es una llamada a la responsabilidad personal".

Por lo demás, "la gripe es gripe. Hay que tener precaución hacia la gente más vulnerable" pero "sobre todo, hay que pasarla sin crear tampoco alarma social".

Como recomendaciones, además, lo tiene claro "sobre todo para los más vulnerables, vacunándose en lo posible y llevando mascarilla cuando vaya a sitios con mucha gente" porque "sí, la mascarilla funciona sobre todo porque tampoco tenemos otras muchas herramientas".

"Es importante que se la procuren poner las personas con síntomas pero también es importante que se la pongan los que se consideran vulnerables, diabéticos, obesos, gente con más de 65 años... todas estas personas son las que si se exponen al virus, éste puede nacer en formas más graves".

Pero también recuerda que "los tres virus que ahora mismo son responsables de los cuadros respiratorios que ahora han desbordado un poco los hospitales, para los tres, tenemos tres diagnósticos y tenemos vacunas, que son el virus respiratorio sincicial, el covid y la gripe A, y tenemos antivirales también para -al menos- dos de ellos".

¿CUÁNDO DEBEMOS IR A URGENCIAS?

En otro orden de asuntos, el experto de UNIR también explica cuándo debemos ir a urgencias. "Los que tienen que ir a urgencias si la situación se pone complicada son, de nuevo, las personas que se consideran de alto riesgo, vulnerables, gente mayor, diabéticos, obesos, gente que toma fármacos que llamamos inmunosupresores, que están trasplantados... estas personas, si se exponen a estos virus, el riesgo de que generen una forma grave es mayor".

Para el resto de la población que esté sana, gente joven, niños... "pasar un catarro no suele llevar nada grave aparejado. Uno puede estar incómodo durante 3-5-7 días con fiebre, tos, malestar general... eso es lo habitual. En los casos menos graves, lo que se suele recomendar es paracetamol y mucha hidratación, que es lo que uno pierde con la fiebre y sobre todo espectorando, se suele solucionar en 3-5 días. Esas personas no es necesario que vayan a los servicios de urgencias".

"Lo importante es apelar a la responsabilidad de cada uno, ahora no hay que crear alarma social porque la gripe es algo que siempre pasa. El covid sí que fue algo sin precedentes, pero ahora no. Las olas de gripe vienen cada año y este brote no es más contagioso, no hay ninguna evidencia, lo que ocurre es que tenemos una tasa baja de vacunación y durante tres años no nos hemos expuesto a otras variantes por lo que hay menor inmunidad residual".

"LA REALIDAD ES QUE LAS VACUNAS FUNCIONAN"

Sobre la vacuna, lo tiene claro, "yo entiendo que hay gente a la que le haya sentado mal, que incluso haya algún negacionista pero la realidad y lo ha demostrado es que las vacunas, de la gripe, del covid, y del virus respiratorio sincicial funcionan".

Es más, "gracias a la vacuna, apenas tenemos bronquiolitis en bebés y en las personas de más de 60 años, la tasa de complicaciones serias del virus respiratorio ha caído en picado". En la medida en que uno no tenga una razón muy clara por la que no vacunarse, todos nos deberíamos vacunar".

Como recuerda la campaña estará abierta hasta febrero por lo que anima a todos a vacunarse. "Desde que uno se vacuna hasta que aparece inmunidad protectiva de formas graves, puede pasar una semana, con lo cual el mensaje ahora mismo es que es muy conveniente vacunarse".

Finalmente, y sobre la situación actual del covid, el experto indica que "aunque a veces salga la OMS y asegure que habrá otra nueva ola, de una nueva variante, lo cierto es que todo el mal que podía hacer el covid ya lo ha hecho. Lo que tenía que ocurrir ya ha ocurrido. Esa es la idea".

"Llevamos tres años con covid, no cabe esperar una variante totalmente desconocida que irrumpa de nuevo. Y lo que cabe, básicamente, es que nos protejamos con las variantes actualizadas de las vacunas que vayan saliendo", concluye.