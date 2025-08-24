Los domingos de septiembre y octubre se vivirán de otra manera en Hacienda López de Haro

Archivo - Terraceos en López de Haro - LÓPEZ DE HARO - Archivo

LOGROÑO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

En Hacienda López de Haro los domingos de septiembre y octubre se van a vivir de otra manera. La bodega inaugura los 'Almuerzos Toreros', un nuevo plan enoturístico que lleva la tradición del vermut largo a otro nivel: un mediodía con ambiente relajado, música en directo, gastronomía riojana y vinos de la casa, todo con el paisaje de la Sonsierra como telón de fondo.

Las citas serán el domingo 14 de septiembre y el domingo 12 de octubre, de 12,00 a 15,00 h.

La jornada arrancará con la música en directo de Arkea, un trío de flamenco fusión, rumbas y versiones, para acompañar un banquete popular que incluye entrantes, plato principal y postre.

Para la cita del 14 de septiembre, los asistentes disfrutarán de gazpacho de pimientos asados, tapa de ensaladilla con piparras, chorizo y salchichón asado, un plato principal de arroz al senyoret y flan de queso como postre.

El menú se marida con dos copas a elegir entre Hacienda López de Haro Blanco, Rosado o el tinto Vino de Pueblo de San Vicente.

Pensado para parejas, grupos de amigos y visitantes de fin de semana que buscan un plan distinto para el domingo, los Almuerzos Toreros invitan a disfrutar sin prisas, en un ambiente social y festivo que se alarga más allá del aperitivo tradicional.

Para quienes prefieran olvidarse del coche, la bodega ofrece servicio opcional de autobús desde Logroño (plaza de Murrieta) con salida a las 11,30 h y regreso a las 15,00 h. El precio es de 35 euros por persona (menú y 2 vinos incluidos) o 45 euros con bus.

Ya se pueden adquirir las entradas en la web de la bodega www.haciendalopezdeharo.com/enoturismo

Con esta propuesta, Hacienda López de Haro amplía su oferta enoturística con un formato fresco y desenfadado que celebra el vino, la gastronomía y la música en un mismo plan, ideal para cerrar el verano y dar la bienvenida al otoño en buena compañía.